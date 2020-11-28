У Сумській області затримали німця, якого розшукував Інтерпол

Фото: затримання (РБК-Україна)

В Сумській області на пункті пропуску "Бачівськ" затримали громадянина Німеччини, якого розшукував Інтерпол. Чоловіка підозрюють у відмиванні грошей і банківському шахрайстві.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

Підозрюваному 43 роки, він перебував у міжнародному розшуку правоохоронними органами Німеччини.

На кордоні чоловіка зупинили прикордонники Сумського загону, коли той прямував до Росії на автомобілі. Під час перевірки документів правоохоронці встановили, що чоловік перебуває в міжнародному розшуку й затримали його.

За даними правоохоронцем, громадянин Німеччини прибув в Україну наприкінці 2019 року, його оголосили в розшук більше пів року тому. Весь цей час він знаходився в Україні, і надалі вирішив переховуватися на території Росії.

Затриманого передали представникам Національної поліції, які займуться його екстрадиції до Німеччини для притягнення до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, наприкінці червня на кордоні з Польщею затримали українця, якого розшукували в 190 країнах.

Також повідомлялося про затримання іноземця в Одеській області, Інтерпол шукав його за переправу "нелегалів".