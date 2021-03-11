На границе со Словакией задержали разыскиваемого Интерполом россиянина

В четверг, 11 марта, в пункте пропуска "Ужгород" пограничный наряд Чопского отряда задержал гражданина Российской Федерации. Он разыскивается австрийские правоохранители за совершение вооруженного ограбления.

"На запрос пограничников в Рабочем аппарате Укрбюро Интерпола подтвердили, что задержанный разыскивается австрийскими правоохранительными органами с целью ареста и последующей экстрадиции в Австрию для привлечения к уголовной ответственности за совершение вооруженного ограбления в конце прошлого года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина пытался въехать на территорию Украины микроавтобусом австрийской регистрации через границу со Словакией.

Напомним, в середине февраля из Украины выдворили гражданина Норвегии, который грозился совершить на территории страны ряд тяжких преступлений. Ему запрещен въезд в Украину сроком на три года.

Кроме того, в конце прошлого года в аэропорту "Борисполь" задержали поляка, которого разыскивал Интерпол. Правоохранительные органы Польши объявили его в розыск за подделку документов, мошенничество и организованную преступность.

Добавим, что в Сумской области на пункте пропуска "Бачевск" задержали гражданина Германии, которого разыскивал Интерпол. Мужчину подозревают в отмывании денег и банковском мошенничестве.