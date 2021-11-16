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Мігранти намагаються прорвати кордон з Польщею. Атакують силовиків камінням

Новость на русском →
Вівторок 16 листопада 2021 11:19
Мігранти намагаються прорвати кордон з Польщею. Атакують силовиків камінням Фото: мігранти на кордоні з Польщею (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Мігранти на кордоні з Польщею здійснили чергову спробу прориву. Вони закидають польських силовиків камінням і пляшками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Повідомляється, що група мігрантів почала спробу прориву з лівого боку від пункту пропуску "Кузніца". Перед цим кілька чоловіків вирізали дірку в білоруському паркані, після чого з палицями і криками кинулася до паркану на польській стороні кордону, намагаючись його зламати.

Також повідомляється, що мігранти закидають польських силовиків камінням і пляшками. А ті у відповідь застосували сльозогінний газ, а також водомет.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ніч проти 16 листопада білоруські служби зламали паркан на кордоні з Польщею, щоб мігранти могли пробратися, але польська сторона відбила атаку.

Також повідомлялося, що в операції на пункті пропуску "Кузніца" задіяно спецназ Білорусі.

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