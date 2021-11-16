Польща застосувала водомети на кордоні. Білорусь погрожує розцінити це як пряму агресію
Фото: Білорусь погрожує розцінити застосувала водометів як пряму агресію (Getty Images)
Сьогодні мігранти на польсько-білоруському кордоні здійснили чергову спробу прориву. Білорусь пригрозила розцінити застосування водометів проти нелегалів як пряму агресію.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного прикордонного комітету республіки Білорусь.
Прикордонна служба Білорусі зазначає, що Польща, нібито, не має права застосовувати насильницькі дії проти мігрантів, які перебувають на території іншої країни.
"Білоруська сторона ініціює розслідування цього інциденту", - пише пресслужба.
Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що білоруські мігранти вкотре здійснили спробу прориву до Польщі.
Внаслідок сутички - семеро поліцейських отримали поранення.