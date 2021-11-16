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У Польщі семеро поліцейських отримали поранення під час атаки мігрантів

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Вівторок 16 листопада 2021 17:34
У Польщі семеро поліцейських отримали поранення під час атаки мігрантів Фото: у Польщі сім поліцейських отримали поранення під час атаки мігрантів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Під час зіткнень з мігрантами на кордоні Польщі та Білорусі постраждали сім поліцейських. Двоє з них отримали травми голови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Польщі.

"В результаті сьогоднішніх нападів поранено 7 поліцейських. Серед них поліцейський, якого вдарили каменем по голові і доставили в лікарню; жінка-поліцейський з травмою голови доставлена в лікарню і 5 поліцейських з травмами рук і ніг. Травми були отримані від кинутих в нас предметів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше мігранти на кордоні з Польщею зробили чергову спробу прориву. Вони закидають польських силовиків камінням і пляшками.

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