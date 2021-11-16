У Польщі семеро поліцейських отримали поранення під час атаки мігрантів

Фото: у Польщі сім поліцейських отримали поранення під час атаки мігрантів (Getty Images)

Під час зіткнень з мігрантами на кордоні Польщі та Білорусі постраждали сім поліцейських. Двоє з них отримали травми голови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Польщі.

"В результаті сьогоднішніх нападів поранено 7 поліцейських. Серед них поліцейський, якого вдарили каменем по голові і доставили в лікарню; жінка-поліцейський з травмою голови доставлена в лікарню і 5 поліцейських з травмами рук і ніг. Травми були отримані від кинутих в нас предметів", - йдеться в повідомленні. 7 policjantów rannych podczas ataków w dniu dzisiejszym.

To m. in. policjant uderzony kamieniem w głowę i przewieziony do szpitala; policjantka z urazem głowy przewieziona do szpitala oraz 5 policjantów z obrażeniami rąk i nóg. Obrażenia powstaly po rzucanych w nas przedmiotach. pic.twitter.com/W484suRdy3 — Polska Policja (@PolskaPolicja) November 16, 2021