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На кордоні з Білоруссю постраждали 12 людей: в Польщі порушили справу

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Вівторок 16 листопада 2021 22:27
На кордоні з Білоруссю постраждали 12 людей: в Польщі порушили справу Фото: на кордоні з Білоруссю постраждали 12 людей (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні нелегальні мігранти на польсько-білоруському кордоні організували чергову спробу прориву поруч з пунктом пропуску "Кузніца". Прокуратура Польщі відкрила справу через постраждалих осіб внаслідок сутички.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Polsat News.

За словами начальника поліції Польщі Ярослава Шимчика, внаслідок спроби прориву, нелегальні мігранти поранили:

  • 9 поліцейських;
  • 2 прикордонників;
  • 1 військовослужбовця.

Шимчик відзначив, що поранених госпіталізували з травмами голови й кінцівок.

Тим часом прокуратура Соколки вже розпочала розслідування інциденту на кордоні.

"Хочу повідомити вам, що районна прокуратура у Сокілці ухвалила рішення про порушення розслідування за підозрою в активному нападі на співробітників поліції", - заявив начальник поліції.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що мігранти на польсько-білоруському кордоні, під час спроби прориву, атакували силовиків Польщі камінням.

Внаслідок сутички постраждали поліцейські.

Тим часом Білорусь пригрозила Польщі розцінити застосування водометів проти мігрантів як пряму агресію.

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