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Біля кордонів Латвії знову помітили російські військові літаки та корабель

Новини » Політика    16.07.2019 - 11:44
Біля кордонів Латвії знову помітили російські військові літаки та корабель
Іллюстративне фото (mil ru)

Біля Латвії був виявлений російський буксирний корабель "Виктор Конецкий"

Над Балтійським морем поблизу територіальних вод Латвії ідентифікували 5 російських літаків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Національних збройних сил Латвії у Twitter.

Крім того, на відстані 6 морських миль від кордону Латвії був виявлений російський буксирний корабель "Виктор Конецкий".

"15 липня патрульні літаки над Балтійським морем поблизу територіальних вод Латвії ідентифікували російські літаки: два Су-27, два Ту-160 і А-50" - йдеться у повідомленні.

РБК-Україна писало, що військові літаки та кораблі РФ неодноразово помічали біля кордону з Латвією. До цього такі спостереження були зафіксовані 16 червня. Тоді в ексклюзивній економічній зоні країни був ідентифікований російський фрегат "Адмірал Касатонов" з бортовим номером 431.

Також раніше у винятковій економічній зоні Латвії зафіксували появу російського військового корабля - мінного тральщика класу "Александрит" Збройних сил Росії. Корабель помітили 29 травня на відстані 6,5 морських миль від державного кордону.

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