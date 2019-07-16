ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

У границ Латвии снова заметили российские военные самолеты и корабль

Новости » Политика    16.07.2019 - 11:44
У границ Латвии снова заметили российские военные самолеты и корабль
Иллюстративное фото (mil ru)

Возле Латвии был обнаружен российский буксирный корабль "Виктор Конецкий"

Над Балтийским морем вблизи территориальных вод Латвии идентифицировали 5 российских самолетов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Национальных вооруженных сил Латвии в Twitter.

Кроме того, на расстоянии 6 морских миль от границы Латвии был обнаружен российский буксирный корабль "Виктор Конецкий".

"15 июля патрульные самолеты над Балтийским морем вблизи территориальных вод Латвии идентифицировали российские самолеты: два Су-27, два Ту-160 и А-50", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что военные самолеты и корабли РФ неоднократно замечали возле границы с Латвией. До этого такие наблюдения были зафиксированы 16 июня. Тогда в эксклюзивной экономической зоне страны был идентифицирован российский фрегат "Адмирал Касатонов" с бортовым номером 431.

Также ранее в исключительной экономической зоне Латвии зафиксировали появление российского военного корабля - минного тральщика класса "Александрит" Вооруженных сил России. Корабль заметили 29 мая на расстоянии 6,5 морских миль от государственной границы.

США и Россия обсудят в Женеве новое ядерное соглашение, - Reuters Макрон анонсировал переговоры с лидерами США, России и Ирана
Новости Украины Российская ФедерацияЛатвия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь