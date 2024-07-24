В ряде областей отключений света не будет до 20:00: список

Сегодня по всей территории Украины были отменены графики отключения света до 16:00. В то же время в нескольких областях отмену графиков почасового отключения отменили еще на 4 часа.

Подробнее о том, в каких областях график отключений света будет отменен до 20:00, - в материале РБК-Украина .

Известно, что в Ивано-Франковской, Прикарпатской, Львовской и Николаевской областях графики отключения света не будут применяться до 20:00.

В Ивано-Франковской и Прикарпатской областях с 20:00 до 24:00 будут применять только одну очередь:

с 20:00 до 21:00 не будет выключаться 3 очереди;

с 21:00 до 22:00 не будет применяться 4 очереди;

с 22:00 до 24:00 график без изменений.

В Николаевской области также будут выключать только одну очередь, а именно: