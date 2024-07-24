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В ряде областей отключений света не будет до 20:00: список

Украина, Среда 24 июля 2024 18:23
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В ряде областей отключений света не будет до 20:00: список Фото: В ряде областей отключений не будет до 20:00 (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня по всей территории Украины были отменены графики отключения света до 16:00. В то же время в нескольких областях отмену графиков почасового отключения отменили еще на 4 часа.

Подробнее о том, в каких областях график отключений света будет отменен до 20:00, - в материале РБК-Украина.

Известно, что в Ивано-Франковской, Прикарпатской, Львовской и Николаевской областях графики отключения света не будут применяться до 20:00.

В Ивано-Франковской и Прикарпатской областях с 20:00 до 24:00 будут применять только одну очередь:

  • с 20:00 до 21:00 не будет выключаться 3 очереди;
  • с 21:00 до 22:00 не будет применяться 4 очереди;
  • с 22:00 до 24:00 график без изменений.

В Николаевской области также будут выключать только одну очередь, а именно:

  • с 20:00 до 22 часов будет обесточена 5 очередь;
  • с 22:00 до 24 часов будет обесточена 2 очередь.

В ряде областей отключений света не будет до 20:00: список

При подготовке публикации использовалась информация Telegram-каналов КУРС: новости Ивано-Франковска и Прикарпатья, "Львовоблэнерго", "Николаевоблэнерго".

Напомним, что по данным Укрэнерго, сегодня в Киеве и ряде областей до конца суток будет действовать одна очередь отключений. Детальнее об этом в материале РБК-Украина.

В то же время сегодня стало известно, что в прифронтовых областях затруднена ситуация со светом из-за разрушения подстанций "Укрэнерго".

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