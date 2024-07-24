Отмена отключений света: энергетики оценили, следует ли ожидать улучшения ситуации
Энергетики надеются, что тенденция с отменой отключений света будет длительной. Отмена ограничений - закономерна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Государственной службы энергетического надзора Руслана Слободяна в эфире телемарафона.
"Есть все основания для таких надежд. И действительно этот результат закономерен, учитывая, что энергетики в круглосуточном режиме осуществляли ремонтную кампанию", - сказал Слободян в ответ на вопрос о том, что тенденция с отменой отключений может сохраниться в дальнейшем для будних дней.
Он напомнил, что сегодня, 24 июля, досрочно, раньше на 10 дней запланированного графика, вывели из ремонта один из атомных блоков. Это тоже повлияло на ситуацию со светом.
"Эти и другие меры как раз дали нам такой результат. И надеемся, что этот результат будет долговременным", - добавил глава Госэнергонадзора.
Что этому предшествовало
Ранее в "Укрэнерго" сообщали, что отключения света по всем областям сегодня будут действовать в течение всего дня. Должны были выключать одну очередь, а в пиковые часы вечером - по две очереди.
Однако сегодня энергетики заявили, что отключения света по графикам были частично отменены. В ряде регионов свет не будут выключаться до 16:00, а в других - до 18:00.
Стоит добавить, что сегодня на одной из украинских АЭС вывели из планового ремонта энергоблок.
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