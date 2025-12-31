Графики отключений света 1 января будут действовать по всей Украине, - "Укрэнерго"

Отключения света

Стоит заметить, что последние дни графики почасовых отключений света вводили в большинстве регионов Украины, а не по всей стране.

Напомним, последний массированный удар российских оккупантов по энергообъектам Украины произошел в ночь на 27 декабря. Враг целился по Киеву и Киевской области.

В результате таких атак были повреждены ТЭЦ в Киеве и не только. Энергетикам пришлось ввести аварийные отключения света.

По состоянию на 31 декабря ситуация с электроснабжением в столице остается сложной. Аварийные отключения света все еще действуют на левом берегу Киева.

К слову, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил Украину в попытке атаки на резиденцию российского диктатора Владимира Путина. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что это фейк.

При этом, по словам президента, РФ может использовать такой вброс, чтобы оправдать дальнейшие атаки на Украину.