Графіки відключень світла 1 січня діятимуть по всій Україні, - "Укренерго"

Відключення світла

Варто зауважити, що останніми днями графіки погодинних відключень світла вводили в більшості регіонів України, а не по всій країні.

Нагадаємо, останній масований удар російських окупантів по енергооб'єктах України стався в ніч на 27 грудня. Ворог цілився по Києву та Київській області.

Унаслідок таких атак було пошкоджено ТЕЦ у Києві й не тільки. Енергетикам довелося ввести аварійні відключення світла.

Станом на 31 грудня ситуація з електропостачанням у столиці залишається складною. Аварійні відключення світла все ще діють на лівому березі Києва.

До слова, раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров звинуватив Україну в спробі атаки на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна. Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що це фейк.

Водночас, за словами президента, РФ може використати такий вкид, щоб виправдати подальші атаки на Україну.