Главная » Бизнес » Энергетика

Графики отключений света 1 января будут действовать по всей Украине, - "Укрэнерго"

Украина, Среда 31 декабря 2025 19:12
Графики отключений света 1 января будут действовать по всей Украине, - "Укрэнерго" Иллюстративное фото: в Украине 1 января будут отключать свет по графикам (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во всех регионах Украины завтра, 1 января, будут действовать графики почасовых отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

Как отметили в компании, также 1 января будут действовать графики ограничения мощности для промышленности.

Такие ограничения вынуждены вводить из-за российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты Украины.

В "Укрэнерго" обратили внимание, что ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем отключений можно узнать на официальных страницах облэнерго и ДТЭК.

Отключения света

Стоит заметить, что последние дни графики почасовых отключений света вводили в большинстве регионов Украины, а не по всей стране.

Напомним, последний массированный удар российских оккупантов по энергообъектам Украины произошел в ночь на 27 декабря. Враг целился по Киеву и Киевской области.

В результате таких атак были повреждены ТЭЦ в Киеве и не только. Энергетикам пришлось ввести аварийные отключения света.

По состоянию на 31 декабря ситуация с электроснабжением в столице остается сложной. Аварийные отключения света все еще действуют на левом берегу Киева.

К слову, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил Украину в попытке атаки на резиденцию российского диктатора Владимира Путина. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что это фейк.

При этом, по словам президента, РФ может использовать такой вброс, чтобы оправдать дальнейшие атаки на Украину.

