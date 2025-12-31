Графіки відключень світла 1 січня діятимуть по всій Україні, - "Укренерго"

У всіх регіонах України завтра, 1 січня, діятимуть графіки погодинних відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram .

В "Укренерго" звернули увагу, що ситуація в енергосистемі може змінитися. Час та обсяг відключень можна дізнатися на офіційних сторінках обленерго та ДТЕК.

Такі обмеження змушені запроваджувати через російські ракетно-дронові атаки на енергетичні об'єкти України.

Як зазначили в компанії, також 1 січня діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості.

Відключення світла

Варто зауважити, що останніми днями графіки погодинних відключень світла вводили в більшості регіонів України, а не по всій країні.

Нагадаємо, останній масований удар російських окупантів по енергооб'єктах України стався в ніч на 27 грудня. Ворог цілився по Києву та Київській області.

Унаслідок таких атак було пошкоджено ТЕЦ у Києві й не тільки. Енергетикам довелося ввести аварійні відключення світла.

Станом на 31 грудня ситуація з електропостачанням у столиці залишається складною. Аварійні відключення світла все ще діють на лівому березі Києва.

До слова, раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров звинуватив Україну в спробі атаки на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна. Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що це фейк.

Водночас, за словами президента, РФ може використати такий вкид, щоб виправдати подальші атаки на Україну.