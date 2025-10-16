Графики не работают. Где и почему нет света в Украине и кого могут отключить после 16:00

Главное:

Где сейчас действуют аварийные отключения света?

У кого работают плановые графики отключений?

Где сегодня могут выключить свет с 16:00?

Где ввели аварийные отключения

Из-за вражеских обстрелов есть обесточенные потребители в нескольких областях. Сложная ситуация в энергосистеме обусловила аварийные отключения света (графики для потребителей не действуют) Киеве, а также в таких областях:

Киевской,

Харьковской,

Сумской,

Полтавской,

Запорожской,

Кировоградской,

Днепропетровской,

Житомирской,

части Хмельницкой и Черкасской.

Причина введения ограничений - последствия предыдущих российских ударов по энергетической инфраструктуре, объясняют в "Укрэнерго".

Кому свет выключают по графикам

Сейчас единственной областью, где свет потребителям выключают по плановым графикам, является Черниговщина.

"Черниговоблэнерго" обнародовал график почасовых отключений (ГПВ) на 16 октября.

"Если ситуация в энергосистеме будет меняться, график будет корректироваться", - предупредили в облэнерго.

Проверить информацию об очередях отключений ГПВ в Черниговской области и свой личный график по номеру лицевого счета можно:

на сайте - https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

в Viber-боте - https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber

в Telegram-боте - tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.

Где свет могут выключить с 16:00 и до конца суток

Между тем потребление электроэнергии в стране остается стабильно высоким.

"По состоянию на 7:30, оно было на том же уровне, что и в это же время предыдущего дня - в среду. Причина - содержание облачной и холодной погоды в большинстве регионов Украины", - объясняют в "Укрэнерго".

Кроме того, вчера, 15 октября, суточный максимум потребления был зафиксирован утром. Он был таким же, как и максимум предыдущего дня - во вторник, 14-го.

Также с 16:00 и до конца суток во всех регионах Украины - вероятное введение графиков ограничения мощности (объемом двух очередей). Но это касается промышленности, а не бытовых потребителей.

В то же время необходимость в экономном энергопотреблении сохраняется в течение всех суток. Поэтому украинцев призывают: не включайте сегодня несколько мощных электроприборов одновременно.