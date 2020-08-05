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Грабовську звільнили з посади заступника голови Держуправсправами

Україна, Середа 05 серпня 2020 21:46
Грабовську звільнили з посади заступника голови Держуправсправами
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Грабовську призначили у січні 2020 року

Марія Грабовська була звільнена з посади заступника голови Державного управління справами. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Згідно з текстом президентського указу, Грабовська була звільнена з посади відповідно до поданої нею заяви.

Нагадаємо, Грабовську призначили на посаду голови керівника ДУС у січні 2020 року; тоді Зеленський призначив ще одного заступника глави ДУС - Ігоря Лисого.

У червні Зеленський провів кадрові перестановки у керівництві ДУСі; глава держави звільнив тодішнього очільника відомства Сергія Борзова, а його заступник Лисий став тимчасовим виконувачем обов'язки керівника ДУСі.

Борзов був призначений керівником ДУСі у серпні 2019 року.

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