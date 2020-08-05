ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Грабовскую уволили с должности замглавы Госуправделами

Украина, Среда 05 августа 2020 21:46
Грабовскую уволили с должности замглавы Госуправделами
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Грабовскую назначили в январе 2020 года

Мария Грабовская была уволена с должности заместителя главы Государственного управления делами. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Согласно тексту президентского указа, Грабовская была уволена с должности в соответствии с поданным ей заявлением.

Напомним, Грабовскую назначили на должность главы руководителя ГУД в январе 2020 года; тогда Зеленский назначил еще одного заместителя главы ГУД - Игоря Лысого.

В июне Зеленский провел кадровые перестановки в руководстве ГУД; глава государства уволил тогдашнего главу ведомства Сергея Борзова, а его заместитель Лысый стал временно исполняющим обязанности руководителя ГУД.

Борзов был назначен руководителем ГУД в августе 2019 года.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Владимир ЗеленскийувольнениеГосуправделами
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь