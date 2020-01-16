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Президент призначив двох заступників керівника Держуправсправами

Новини » Політика     16.01.2020 - 16:36
Президент призначив двох заступників керівника Держуправсправами
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Новими заступниками керівника Держуправління справами стали Ігор Лисий і Марія Грабовська

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 16 січня, призначив двох заступників керівника Державного управління справами України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Новими заступниками керівника Держуправління справами стали Ігор Лисий і Марія Грабовська.

Крім того, в указах №14/2020 і №15/2020 зазначено, що вони будуть виконувати свої обов'язки на зазначеній посаді протягом п'яти років.

Нагадаємо, 11 грудня Володимир Зеленський скоротив чисельність працівників Державного управління справами. Штат скоротився до 155 осіб.

Додамо, що Держуправління справами було створено в 2000 році з метою зменшення управлінських витрат, скорочення апарату та для виконання завдань, обумовлених адміністративною реформою. До указу Зеленського в штаті ДУС було 165 осіб.

Додамо, що кілька місяців тому Володимир Зеленський призначив Сергія Борзова керівником Державного управління справами. Він у 2014 році був призначений п'ятим президентом Петром Порошенком заступником керівника Держуправління справами. У 2015-2016 роках і з 11 червня 2019 року Борзов був тимчасово виконувачем обов'язків керівника відомства.

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