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Зеленський змінив керівництво ДУСі

Новини » Політика     19.06.2020 - 14:19
Зеленський змінив керівництво ДУСі
Фото: Офіс президента (РБК-Україна)

Т.в.о ДУСі став Ігор Лисий

Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Борзова з посади керівника Державного управління справами (ДУС). Тимчасово виконувати обов’язки голови ДУС буде Ігор Лисий.

Відповідні укази про звільнення Борзова і призначення Лисого опубліковані на сайті президента.

Зазначимо, Лисий до цього займав посаду заступника керівника ДУСі.

Ігор Лисий також працював директором заводу продтоварів у Кам'янці-Подільському, першим заступником мера Кам'янця-Подільського, головою правління Кримської фруктової компанії.

Крім того, у 2014 Лисого призначили генеральним директором ДП "Міжнародний дитячий центр Артек".

Нагадаємо, звільненого Сергія Борзова Зеленський призначив новим головою Вінницької обласної державної адміністрації.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України Володимир Зеленськийруководство
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