Игра будущего? Чемпион Украины по паделу - о деньгах, конкуренции с теннисом и как начать играть

– Расскажите, как вы пришли к такому виду спорта как паделл. Почему выбрали его, ведь это довольно молодой вид спорта в Украине?

– Я профессиональный теннисист, с детства занимался теннисом. И как-то случайно мой товарищ по теннису позвал меня поиграть в падел. Это было где-то семь лет назад. Это было вообще что-то новое, никаких кортов в Украине еще не было.

Падел очень популярен в Испании, и они оттуда привезли его сюда. Поставили пару кортов, и мы начали играть понемногу для себя. Потом с каждым годом спорткомплексы начали ставить корты для паделя.

Он так разросся, и так я стал заниматься только паделом.

– Почему вы от тенниса перешли в паделл? Что такого вас в нем увлекло?

– Во-первых, мне самому очень нравится играть. Во-вторых, я еще и тренирую. В теннис я с самого детства играю, и, возможно, немного надоело. А тут падел - что-то новое, на таком хайпе вид спорта.

И у меня достаточно хорошо получается. В целом мне больше нравится, честно говоря, потому что в паделе надо работать головой именно. Если в теннисе можно выигрывать матчи пользуясь физическими данными, то в паделе так не получится, надо думать куда, как, с какой силой.

– Вы участник сборной Украины по паделу. Как выглядят ваши тренировки и подготовка к соревнованиям и турнирам? Чем-то отличается от того же тенниса?

- Если брать в целом, режим примерно такой же. Мы очень тщательно готовились тщательно к Чемпионату Европы. У нас была двухнедельная подготовка. Тренер для себя какую-то информацию, кто с кем будет играть, записывал. Потому что падел - это парная игра, командная. Ему было надо понимать, кто как играет, в каком квадрате и так далее.

И непосредственно перед самым чемпионатом Европы, прямо в Мадриде, мы организовали сборы и неделю занимались в международной академии М3 с мировыми тренерами. Это для нас сделала Федерация паделя Украины.

Падел теннис - это молодой вид спорта, который набирает популярность в Украине и Европе (фото: личный архив)

– Как бы вы объяснили, что такое падел простыми словами тому человеку, который никогда не слышал об этом виде спорта и никогда его не видел?

– Это новый ракетковый вид спорта, как смесь между большим теннисом и сквошем. Если большой теннис, то почти любому понятно, что это такое. Падел - это почти то же самое, только в закрытом пространстве и корт со стеклянным ограждением.

– А какие главные отличия между паделом, теннисом и сквошем?

– В большом теннисе нет ограждений, и у тебя нет возможности играть от стен, как в паделе. В паделе у тебя такая возможность есть, то есть если мяч отскакивает от стены или от забора, у тебя еще есть второй шанс вернуть мяч.

Еще одно отличие - это ракетки, конечно, и мячи. В паделе ракетки немного короче. То есть если теннисная длиной 70 сантиметров, то в паделе - 55 или 60. В ней нет струн, она сплошная. И там, где игровая поверхность, есть сквозные дырки, а внутри там специальная пена, которая пружинит.

Ракетки весят где-то от 300 до 370 граммов. Они тяжелее, чем теннисные. Мячи очень похожи на теннисные, но они немножко легче и немного сильнее накачаны, хотя и выглядят почти так же, как и теннисные.

А если сравнивать со сквошем, общая черта в сквоше и паделе только то, что можно играть от стекла. Сквош, если вы знаете, играют от стеночки.

– Какие физические и, возможно, психологические качества важны для профессиональной игры в падел?

– Я думаю, что важны психологическая устойчивость, уравновешенность, хладнокровие. Всегда надо быть очень хорошо сконцентрированным, когда выходишь на какой-то особо серьезный матч.

Я это почувствовал, когда мы играли на чемпионате Европы. Особенно трудно это состояние поймать, чтобы побороть предстартовый мандраж. Когда начинаешь матч, не то что руки дрожат! Только когда разыграешься, проходит немного времени, уже можешь полностью сосредоточиться и быть в игре.

Относительно физических качеств, это как и теннис очень специфическая нагрузка. Здесь и выносливость, и скорость, и ловкость должна быть, и все это вместе.

Ты можешь быть, например, выносливым и вокруг этого строить свою игру. Просто соперника брать выносливостью. Если ты сильный, можешь сильно, допустим, бить по мячу, можешь сильнее и быстрее заканчивать розыгрыши.

Но, наверное, выносливость я поставил бы на первое место. Выносливость и скорость.

Реакция должна быть хорошей и умение быстро восстанавливать дыхание за короткий промежуток времени, за 10-20 секунд.

Для игры в падел важны выносливость, скорость и устойчивость (фото: личный архив)

– По вашему мнению, почему падел так стремительно начал развиваться в Украине и почему он становится все интереснее нашим людям?

– Он развивается не только в Украине, он развивается очень активно по всему миру, особенно в Европе. Здесь есть несколько факторов.

Во-первых, очень легкий вход в этот вид спорта, если сравнивать его с теннисом. То есть научиться играть, если ты вообще неспортивный человек, гораздо легче. На пятое-шестое занятие, условно говоря, можно уже играть на счет, без тренера.

Если сравнить с теннисом, можно полгода ходить, регулярно с тренером заниматься и так и не научиться попадать по мячу. Корт длиннее, ракетка длиннее, тяжелее ею размахивать.

Второй фактор - это финансовая история, если посмотреть на это со стороны бизнеса. На одном теннисном корте помещается три падл-корта. Аренда падл-кортов сегодня стоит даже немного дороже тенниса.

И третий фактор - падел начал развиваться после ковида. Когда люди засиделись дома, а паделл - это коммуникационный вид спорта. Тебе надо как минимум, кроме себя, найти еще три человека, чтобы поиграть.

Сейчас падел на хайпе, много блогеров, много известных спортсменов играют в падел, особенно футболистов. Я за последний год познакомился со многими известными людьми. Падел просто открыл мне, можно сказать, дверь.

– Как вы думаете, какие перспективы в дальнейшем ожидают этот вид спорта? Может, он станет олимпийским вообще?

– Я думаю, что есть такая перспектива, потому что он очень стремительно развивается, не только в Украине, но и во всем мире. Я думаю, что где-то в следующие пять лет это произойдет.

– Что нужно, чтобы начать играть в падел? Есть такой стереотип, что теннис это довольно дорогой вид спорта. А что с паделом?

– В паделе, возможно, немного труднее, потому что такой специальный корт, но все же также можно доступно тренироваться. Если четыре человека, сумма за аренду делится уже на четверых. Стоимость за корты по Киеву в среднем от 800 до 1500, наверное, гривен за час.

Самая дорогая тренировка - это с тренером, но она и самая эффективная. Вообще эффективно тренироваться по-разному, то есть и такие тренировки "один на один" с тренером, и играть на счет, и игровые тренировки.

Ракетки, мячики можно взять в аренду, можно купить свое. Это не очень дорого, 200-300 гривен стоит ракетка в аренду. Стоимость ракеток стартует примерно от 100 долларов и дороже.

Можно этот процесс удешевить, если есть желание. Если хочешь играть, главное - желание, а возможность найдется всегда.

Станислав Архипов: Я думаю, падел теннис может стать олимпийским видом спорта (фото: личный архив)

– А после скольких занятий можно идти на какие-то турниры или соревнования?

– Индивидуально. Если вообще без спортивного опыта, я думаю, что занятий 20-30 взять надо, и попробовать разные.

Не надо забывать, что сейчас есть много комьюнити по паделу, и там создают специальные условия для новичков. Даже, если ты играл только один раз, есть даже и такие турниры, чтобы ты плавно в это комьюнити и в падел вообще вошел, безболезненно. Есть разные форматы.

Турнир - это не значит, что ты пришел и играешь прям со звездами падела и тебя вынесут ногами вперед из спорта за одну минуту. Турниры делятся по категориям, по уровням. И в соответствии со своим уровнем ты заявляешься и участвуешь.

– Можно ли, например, похудеть или подтянуть свою форму, играя в падел?

– Да, конечно. Я вообще считаю, что это очень хорошая игра для того, чтобы именно похудеть, потому что есть два момента. Стресс, особенно когда играешь на счет. И ты много бегаешь и много двигаешься.

В азарте не замечаешь, сколько ты двигаешься, сколько ты пробежал. Это не монотонно. Очень такая разнообразная нагрузка получается. В основном здесь задействуются ноги и та рука, которой ты играешь.

На первый взгляд кажется, что ты как бы играешь руками, но я бы сказал, что больше участия, наверное, принимают ноги. Если ты быстро бегаешь, быстро реагируешь самими ногами, точно у тебя все получится.

– Можно ли зарабатывать на этом виде спорта, чтобы обеспечивать свои потребности и не иметь при этом других занятостей?

– На своем примере могу сказать, что да, но у нас таких людей немного. Сейчас тренеров по паделу не хватает, есть определенный дефицит. Я занимаюсь только паделом и всем, что с ним связано. Могу сказать, что да, полностью можно себя обеспечивать.

Надо получить какую-то квалификацию, чтобы ты мог что-то рассказать людям, какие-то навыки иметь. Прежде всего очень много тренеров переходит из большого тенниса, потому что падел сейчас на хайпе, развивается и люди готовы платить больше.

И это спровоцировано тем, что сейчас есть некоторый дефицит. Новые корты открываются, а людей не хватает. Тренеров как раз не хватает.

Гонорары за участие в турнирах и соревнованиях по падел теннису в несколько сот раз меньше, чем в теннисе (фото: личный архив)

– Как вы думаете, что может сделать наше государство, чтобы популяризировать больше падел?

– Я думаю, что можно больше поощрять детей, потому что детские школы очень тяжело идут. В большом теннисе это идет лучше. Если бы государство это как-то финансировало, это сделало бы падел очень популярным. Например, строить корты для падела в школах.

– Почему, по вашему мнению, в большой теннис идут охотнее, чем в падел?

– В теннисе перспектив именно для профессионального спортсмена несколько больше. Падел очень популярен. Если взять Испанию, это национальный вид спорта, он популярнее, чем футбол.

Но если ты играешь профессионально, падел не принесет столько денег, как футбол или теннис. Там очень разные гонорары. Они отличаются в сотни раз.

В теннисе престижные турниры - это миллионы долларов, миллионы евро, а в паделе это пока что тысячи или почти сотни тысяч.

Родители сознательно отдают детей в теннис, потому что это более фундаментальный вид спорта. Я бы сказал, что теннис - это король ракеточных видов спорта.

– Какие стереотипы вы слышали о паделе и какие вас больше всего раздражают?

– Многие люди, которые приходят из тенниса, говорят: "В падел играют только те, у кого не получилось в большом теннисе". Это больше всего раздражает, вот.

И очень много слышу того, что скоро падел "сдуется" вообще, никто не будет в него играть. Теннис будет всегда номер один. Наверное, это основные стереотипы от людей, которые пришли из большого тенниса. Возможно, они чувствуют конкуренцию.

Но в некоторых моментах падел просто не может конкурировать с теннисом. Это два отдельных вида спорта, но они всегда будут где-то рядом.