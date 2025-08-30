Гра майбутнього? Чемпіон України з паделу - про гроші, конкуренцію з тенісом і як почати грати

– Розкажіть, як ви прийшли до такого виду спорту як падел. Чому вибрали його, адже це доволі молодий вид спорту в Україні?

– Я професійний тенісист, змалку займався тенісом. І якось випадково мій товариш з тенісу покликав мене пограти в падел. Це було десь сім років тому. Це було взагалі щось нове, жодних кортів в Україні ще не було.

Падел дуже популярний в Іспанії, і вони звідти привезли його сюди. Поставили пару кортів, і ми почали грати потроху для себе. Потім з кожним роком спорткомплекси почали ставити корти для паделу.

Він так розрісся, і так я став займатися тільки паделом.

– Чому ви від тенісу перейшли до паделу? Що такого вас у ньому захопило?

– По-перше, мені самому дуже подобається грати. По-друге, я ще й треную. У теніс я з самого дитинства граю, і, можливо, трохи набридло. А тут падел - щось нове, на такому хайпі вид спорту.

І в мене досить добре виходить. В цілому мені більшу подобається, чесно кажучи, тому що в паделі треба працювати головою саме. Якщо в тенісі можна вигравати матчі користуючись фізичними даними, то в паделі так не вийде, треба думати куди, як, з якою силою.

– Ви учасник збірної України з паделу. Який вигляд мають ваші тренування та підготовка до змагань і турнірів? Чимось відрізняється від того самого тенісу?

– Якщо брати загалом, режим приблизно такий самий. Ми дуже ретельно готувалися ретельно до Чемпіонату Європи. У нас була двотижнева підготовка. Тренер для себе якусь інформацію, хто з ким буде грати, занотовував. Тому що падел - це парна гра, командна. Йому було треба розуміти, хто як грає, в якому квадраті й так далі.

І безпосередньо перед самим чемпіонатом Європи, прям у Мадриді, ми організували збори й тиждень займалися в міжнародній академії М3 зі світовими тренерами. Це для нас зробила Федерація паделу України.

Падел теніс - це молодий вид спорту, який набирає популярності в Україні та Європі (фото: особистий архів)

– Як би ви пояснили, що таке падел простими словами тій людині, яка ніколи не чула про цей вид спорту і ніколи його не бачила?

– Це новий ракетковий вид спорту, як суміш між великим тенісом і сквошем. Якщо великий теніс, майже будь-кому це зрозуміло, що це таке. Падел - це майже те саме, тільки в закритому просторі й корт зі скляною огорожею.

– А які головні відмінності між паделом, тенісом і сквошем?

– У великому тенісі немає огорож, і ти не маєш можливості грати від стін, як у паделі. У паделі ти таку можливість маєш, тобто якщо м'ячик відскакує від стіни або від паркану, ти ще маєш другий шанс повернути м'яч.

Ще одна відмінність - це ракетки, звісно, і м'ячі. У паделі ракетки трохи коротші. Тобто якщо тенісна довжиною 70 сантиметрів, то в паделі - 55 або 60. У ній немає струн, вона суцільна. І там, де гральна поверхня, є наскрізні дірки, а всередині там спеціальна піна, яка пружинить.

Ракетки важать десь від 300 до 370 грамів. Вони важчі, ніж тенісні. М'ячі дуже схожі на тенісні, але вони трошки легші й трохи сильніше накачані, хоч і мають майже такий самий вигляд, як і тенісні.

А якщо порівняно зі сквошем, спільна риса у сквоші та паделі тільки те, що можна грати від скла. Сквош, якщо ви знаєте, грають від стіночки.

– Які фізичні й, можливо, психологічні якості важливі для професійної гри в падел?

– Я думаю, що важливі психологічна стійкість, врівноваженість, холоднокровність. Завжди треба бути дуже добре сконцентрованим, коли виходиш на якийсь особливо серйозний матч.

Я це відчув, коли ми грали на чемпіонаті Європи. Особливо важко цей стан спіймати, щоб побороти передстартовий мандраж. Коли починаєш матч, не те що руки тремтять! Тільки коли розіграєшся, проходить трохи часу, вже можеш повністю зосередитися й бути в грі.

Щодо фізичних якостей, це як і теніс дуже специфічне навантаження. Тут і витривалість, і швидкість, і спритність повинна бути, і все це разом.

Ти можеш бути, наприклад, витривалим і навколо цього будувати свою гру. Просто суперника брати витривалістю. Якщо ти сильний, можеш сильно, припустимо, бити по м'ячу, можеш сильніше й швидше закінчувати розіграші.

Але, напевно, витривалість я поставив би на перше місце. Витривалість і швидкість.

Реакція повинна бути хорошою та вміння швидко відновлювати дихання за короткий проміжок часу, за 10-20 секунд.

Для гри в падел важливі витривалість, швидкість і стійкість (фото: особистий архів)

– На вашу думку, чому падел так стрімко почав розвиватися в Україні та чому він стає все цікавішим нашим людям?

– Він розвивається не тільки в Україні, він розвивається дуже активно по всьому світу, особливо в Європі. Тут є декілька факторів.

По-перше, дуже легкий вхід в цей вид спорту, якщо порівнювати його з тенісом. Тобто навчитися грати, якщо ти взагалі неспортивна людина, набагато легше. На п'яте-шосте заняття, умовно кажучи, можна вже грати на рахунок, без тренера.

Якщо порівняти з тенісом, можна пів року ходити, регулярно з тренером займатися і так і не навчитися влучати по м'ячу. Корт довший, ракетка довша, важче нею розмахувати.

Другий фактор - це фінансова історія, якщо подивитися на це зі сторони бізнесу. На одному тенісному корті вміщується три падел-корти. Оренда падл-кортів сьогодні коштує навіть трохи дорожче за теніс.

І третій фактор - падел почав розвиватися після ковіду. Коли люди засиділися вдома, а падел - це комунікаційний вид спорту. Тобі треба як мінімум, окрім себе, знайти ще три людини, щоб пограти.

Зараз падел на хайпі, багато блогерів, багато відомих спортсменів грають у падел, особливо футболістів. Я за останній рік познайомився з багатьма відомими людьми. Падел просто відчинив мені, можна сказати, двері.

– Як ви думаєте, які перспективи надалі очікують цей вид спорту? Може, він стане олімпійським взагалі?

– Я думаю, що є така перспектива, тому що він дуже стрімко розвивається, не тільки в Україні, а й у всьому світі. Я думаю, що десь в наступні п'ять років це станеться.

– Що потрібно, щоб почати грати в падел? Є такий стереотип, що теніс це доволі дорогий вид спорту. А що з паделом?

– У паделі, можливо, трохи важче, тому що такий спеціальний корт, але все ж таки також можна доступно тренуватися. Якщо чотири людини, сума за оренду ділиться вже на чотирьох. Вартість за корти по Києву в середньому від 800 до 1500, напевно, гривень за годину.

Найдорожче тренування - це з тренером, але воно й найбільше ефективне. Взагалі ефективно тренуватися по-різному, тобто і такі тренування "один на один" з тренером, і грати на рахунок, і ігрові тренування.

Ракетки, м'ячики можна взяти в оренду, можна купити своє. Це не дуже дорого, 200-300 гривень коштує ракетка в оренду. Вартість ракеток стартує приблизно від 100 доларів і дорожче.

Можна цей процес здешевити, якщо є бажання. Якщо хочеш грати, головне - бажання, а можливість знайдеться завжди.

Станіслав Архипов: Я думаю, падел теніс може стати олімпійським видом спорту (фото: особистий архів)

– А після скількох занять можна йти на якісь турніри чи змагання?

– Індивідуально. Якщо взагалі без спортивного досвіду, я думаю, що занять 20-30 взяти треба, і спробувати різні.

Не треба забувати, що зараз є багато ком'юніті з паделу, і там створюють спеціальні умови для новачків. Навіть, якщо ти грав тільки один раз, є навіть і такі турніри, щоб ти плавно в це ком'юніті і в падел взагалі увійшов, безболісно. Є різні формати.

Турнір - це не означає, що ти прийшов і граєш прям з зірками паделу й тебе винесуть ногами вперед зі спорту за одну хвилину. Турніри діляться по категоріях, по рівнях. І відповідно до свого рівня ти заявляєшся і береш участь.

– Чи можна, наприклад, схуднути або підтягнути свою форму, граючи в падел?

– Так, звісно. Я взагалі вважаю, що це дуже хороша гра для того, щоб саме схуднути, тому що є два моменти. Стрес, особливо коли граєш на рахунок. І ти багато бігаєш і багато рухаєшся.

В азарті не помічаєш, скільки ти рухаєшся, скільки ти пробіг. Це не монотонно. Дуже таке різноманітне навантаження виходить. В основному тут задіюються ноги й та рука, якою ти граєш.

На перший погляд здається, що ти наче граєш руками, але я б сказав, що більше участі, напевне, беруть ноги. Якщо ти швидко бігаєш, швидко реагуєш самими ногами, точно в тебе все вийде.

– Чи можна заробляти на цьому виді спорту, щоби забезпечувати свої потреби й не мати при цьому інших зайнятостей?

– На своєму прикладі можу сказати, що так, але в нас таких людей небагато. Зараз тренерів з паделу не вистачає, є певний дефіцит. Я займаюсь тільки паделом і всім, що з ним пов'язано. Можу сказати, що так, повністю можна себе забезпечувати.

Треба здобути якусь кваліфікацію, щоб ти міг щось розказати людям, якісь навички мати. Насамперед дуже багато тренерів переходить із великого тенісу, тому що падел зараз на хайпі, розвивається і люди готові платити більше.

І це спровоковано тим, що зараз є деякий дефіцит. Нові корти відкриваються, а людей не вистачає. Тренерів саме не вистачає.

Гонорари за участі в турнірах і змаганнях з падел тенісу в кілька сот разів менші, ніж у тенісі (фото: особистий архів)

– Як ви думаєте, що може зробити наша держава, аби популяризувати більше падел?

– Я думаю, що можна більше заохочувати дітей, тому що дитячі школи дуже важко йдуть. У великому тенісі це йде краще. Якби держава це якось фінансувала, це зробило б падел дуже популярним. Наприклад, будувати корти для паделу в школах.

– Чому, на вашу думку, у великий теніс ідуть більш охоче, ніж у падел?

– У тенісі перспектив саме для професійного спортсмена дещо більше. Падел дуже популярний. Якщо взяти Іспанію, це національний вид спорту, він популярніший, ніж футбол.

Але якщо ти граєш професійно, падел не принесе стільки грошей, як футбол або теніс. Там дуже різні гонорари. Вони відрізняються в сотні разів.

У тенісі престижні турніри - це мільйони доларів, мільйони євро, а в паделі це поки що тисячі або майже сотні тисяч.

Батьки свідомо віддають дітей на теніс, тому що це більш фундаментальний вид спорту. Я сказав би, що теніс - це король ракеткових видів спорту.

– Які стереотипи ви чули про падел і які вас найбільше дратують?

– Багато людей, які приходять з тенісу, кажуть: "У падел грають тільки ті, в кого не вийшло у великому тенісі". Це найбільше дратує, ось.

І дуже багато чую того, що скоро падел "здується" взагалі, ніхто не буде в нього грати. Теніс буде завжди номер один. Напевно, це основні стереотипи від людей, які прийшли з великого тенісу. Можливо, вони відчувають конкуренцію.

Але в деяких моментах падел просто не може конкурувати з тенісом. Це два окремих види спорту, але вони завжди будуть десь поруч.