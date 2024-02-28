В Британии разоблачили группу российских шпионов

В Великобритании была разоблачена группа людей, которая, по данным правоохранителей, занималась сбором разведывательной информации в пользу России. Речь идет о шести лицах, которые все являются выходцами из Болгарии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

В общей сложности речь идет о четырех мужчинах и двух женщинах, обвиняемых в заговоре с целью шпионажа и "сбора информации, предназначенной для того, чтобы быть прямо или косвенно полезной для врага", в частности в период с августа 2020 года по февраль 2023 года, рассказали в полиции. .

В Скотланд-Ярде добавили, что эту информацию якобы собирали с "целью, наносящей ущерб безопасности и интересам государства".

Недавно шестому фигуранту, гражданину Болгарии Тихомиру Иванову Иванчеву, предъявили обвинения в якобы шпионаже в пользу России.

Он проживал в Эктоне на западе Лондона. Мужчину взяли под стражу, и он должен предстать перед Вестминстерским магистратским судом в среду. 37-летний фигурант был арестован 7 февраля в рамках текущего расследования, которое возглавляет Антитеррористическое командование Метрополитена.

Также отмечается, что его выпустили под залог, а во вторник выдвинули обвинения.

"Шестой подозреваемый был идентифицирован и арестован в результате расследования, проведенного после предыдущих пяти арестов в этом расследовании, и вместе с Королевской прокуратурой предъявлены обвинения", - рассказал Доминик Мерфи, возглавляющий отдел борьбы с терроризмом.

Другие обвиняемые - трое мужчин и две женщины - обвиняются в заговоре с целью сбора информации, которая была бы полезна врагу в период с августа 2020 года по февраль 2023 года, и ранее появлялись в Олд-Бейле.

Это 46-летний Орлин Русев, 42-летний Бизер Джамбазов, 32-летняя Катрин Иванова, 32-летний Иван Стоянов и 29-летняя Ваня Габерова.

Ожидается, что суд над ними продлится четыре месяца. Он должен начаться в октябре.

Российские шпионы в странах Европы.

Напомним, недавно в Европейском парламенте инициировали начало проверки изложенных ранее фактов о возможном сотрудничестве депутата Татьяны Жданок с Федеральной службой безопасности России.

Также сотрудники польского Агентства внутренней безопасности задержали мужчину, действовавшего по заказу российских спецслужб.

20 февраля власти Эстонии заявили об успешно разоблаченной гибридной операции российских спецслужб, в рамках расследования уголовного дела было задержано 10 человек.