Россия использует сербского агента для внедрения в органы ЕС, - Politico

Российская разведка использует сербского агента для внедрения в институты ЕС и распространения прокремлевских тезисов о вторжении в Украину.

Об этом говорится в брифинге западной разведки, попавшем в распоряжение издания, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

В октябре 2023 года гражданин Сербии Новица Антич - активный "агент влияния", который, согласно документам, заведомо тесно сотрудничал с российскими спецслужбами, - проводил встречи с европейскими чиновниками в Брюсселе и, в частности, с депутатами Европарламента.

Среди этих евродепутатов были немецкий законодатель от партии "зеленых" Виола фон Крамон-Таубадель, итальянский законодатель от партии "Социалисты и демократы" Алессандра Моретти и словацкий член консервативной группы Европейской народной партии Владимир Бильчик. В аналитической записке нет ничего, что позволило бы предположить, что Моретти, Бильчик и фон Крамон-Таубадель знали о связях Антича с ФСБ, когда встречались с ним.

Антич, глава Сербского военного профсоюза, также встретился с представителями профсоюзов EUROMIL и EPSU, которые представляют интересы военнослужащих и работников государственных служб в ЕС, соответственно.

Фото: глава Сербского военного профсоюза Новица Антич (wikipedia)

Согласно брифингу западной разведки, Антич является активным "агентом влияния" для ФСБ. Антич тесно сотрудничает с сотрудником ФСБ Вячеславом Калининым, гражданином России и главным редактором Veteran News, медиа-сайта, специализирующегося на новостях для ветеранов вооруженных сил. Во вкладке "О нас" на сайте говорится, что Veteran News является "информационным партнером" ФСБ и Министерства обороны РФ, а также других силовых структур России.

В разведывательной сводке особо подчеркиваются действия Антича, но при этом отмечается, что Калинин вербовал и других людей, не уточняя, скольких и в каких странах.

Россия использует Сербию в качестве плацдарма для операций влияния, направленных на ослабление проевропейских и пронатовских настроений внутри страны, а также в ЕС, который после полномасштабного вторжения России решительно поддерживает Украину.

Антич использовал свою роль главы военного союза Сербии для критики президента Сербии Александра Вучича и высокопоставленных представителей вооруженных сил страны.

"Они использовали любую возможность, чтобы продвигать российскую пропаганду, связанную с войной на Украине", - говорится в брифинге, где говорится о встречах в Сербии и странах ЕС.