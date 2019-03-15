ru
ua

ГПУ зареєструвала кримінальну справу за "плівками" Розенблата


Луценко розказав, що ознайомився із заявою нардепа

Генеральная прокуратура Украины зарегистрировала уголовное производство по заявлению народного депутата Борислава Розенблата относительно якобы вмешательства председателя НАБУ Артема Сытника в выборы президента США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Юрия Луценко в эфире программы "Право на власть" на 1+1.

Он заявил, что ознакомился с заявлением Розенблата.

"Для меня было шоком то, что Розенблат хочет сделать заявление о совершении преступления. Так вот сегодня я ознакомился с его заявлением. Оказывается, что господин Розенблат еще в декабре выиграл в украинском суде, который признал действия господина Артема Сытника по вмешательству в американские выборы неправомерными. Я честно говоря не знал о таком решении суда. .. дело после поданного заявления была зарегистрировано и Государственное бюро расследований завтра приступит к его проработке", - сообщил Луценко.

По его словам, народный депутат Розенблат передал Генеральному прокурору заявление, решение суда и пленку с записью разговора трех человек.

"Вчера он мне его вручил вместе с флешкой, на которой есть разговор трех мужчин. Голос похож на Сытника говорит, что он очень хотел помочь кандидату в президенты Хиллари. Конечно, сегодня по этому было зарегистрировано уголовное производство. Думаю, что перспектива его не велика. Пленка, полученная незаконным способом, не будет доказательством в суде", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Генпрокурор Юрий Луценко не исключает объявления новых подозрений фигурантам дела относительно хищений в "Укроборонпроме".

Напомним, в расследовании журналистов "Наші гроші" говорилось о том, что нынешний директор "Укроборонпром" Павел Букин и  Олег Гладковский украли миллионы на международном контракте.

Как известно, Петр Порошенко после скандала с коррупцией в оборонной сфере уволил Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

У Росії помер актор Володимир Етуш Українець Підручний став чемпіоном світу з біатлону
Читати всі новини