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ГПУ розслідує можливі зловживання при будівництві військових кораблів для ВМС

Новини » Політика    08.10.2019 - 15:03
ГПУ розслідує можливі зловживання при будівництві військових кораблів для ВМС
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Можливі зловживання призвели до втрати 84,5 млн грн бюджетних коштів

Головний військовий прокурор почав кримінальне провадження за фактами можливого зловживання посадовими особами оборонного відомства, що призвело до втрати 84,5 млн грн бюджетних коштів під час виконання Державної програми створення та закупівлі корабля класу "корвет". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Генеральної прокуратури.

За попередніми даними, факти зловживання оцінені як такі, що містять ознаки адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом розтрати коштів в особливо великому розмірі при закупівлі палива для Міністерства оборони України на загальну суму понад 58 млн гривень.

Крім цього, керівник САП Назар Холодницький раніше заявив, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура розслідує більше 10 справ в оборонній сфері. Тоді він заявив, що це справа на стадії завершення.

Також РБК-Україна писало, що за колишнього народного депутата Максима Микитася внесли заставу. Його підозрюють в організації заволодіння чужим майном. Слідство встановило, що екс-нардеп, використовуючи підконтрольні йому будівельні компанії, в змові з екс-командувачем Нацгвардії, генеральним директором компанії-забудовника, приватним оцінювачем та іншими особами, організував корупційну схему по заволодінню нерухомістю Національної гвардії України.

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