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ГПУ расследует возможные злоупотребления при строительстве военных кораблей для ВМС

Новости » Политика    08.10.2019 - 15:03
ГПУ расследует возможные злоупотребления при строительстве военных кораблей для ВМС
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Возможные злоупотребления привели к потере 84,5 млн грн бюджетных средств

Главный военный прокурор начал уголовное производство по фактам возможного злоупотребления должностными лицами оборонного ведомства, что привело к потере 84,5 млн грн бюджетных средств во время выполнения Государственной программы создания и закупки корабля класса "корвет". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

По предварительным данным, факты злоупотребления оценены, как такие, что содержат признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Высший антикоррупционного суд обвинительный акт в уголовном производстве по факту растраты средств в особо крупном размере при закупке топлива для Министерства обороны Украины на общую сумму свыше 58 млн гривен.

Кроме этого, руководитель САП Назар Холодницкий ранее заявил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура расследует более 10 дел в оборонной сфере. Тогда он заявил, что это дело на стадии завершения.

Также РБК-Украина писало, что за бывшего народного депутата Максима Микитася внесли залог. Его подозревают в организации завладения чужим имуществом. Следствие установило, что экс-нардеп, используя подконтрольные ему строительные компании, в сговоре с экс-командующим Нацгвардии, генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами, организовал коррупционную схему по завладению недвижимостью Национальной гвардии Украины.

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