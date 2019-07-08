У ГПУ розповіли подробиці справи проти NewsOne

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Проведення досудового розслідування доручено слідчим Головного слідчого управління СБУ

У Генеральній прокуратура України розповіли подробиці справи проти NewsOne через намір провести телеміст з Росією. Про це повідомляє прес-секретар генпрокурара Лариса Сарган у Facebook.

У ГПУ зазначили, що проведення телемосту є порушенням чинного законодавства України та інформаційною підтримкою країни-агресора щодо окупації Криму та територій Донбасу. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 111 КК України (закінчений замах на державну зраду).

"Зазначене підпадає під дію ч. 1 ст. 111 КК України (Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, - карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років)", - йдеться у повідомленні.

Львівське сміття зачекає. Час захистити країну від інформаційних атак під приводом «а поговорить с мышебратьями» *** У рамках кримінального провадження, яке розслідується ГСУ СБУ за фактами державної зради, готування до перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших збройних формувань в особливий період та фінансування тероризму за ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258-5 КК України, встановлено новий епізод замаху на державну зраду у формі надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України. Так, між українським телеканалом «NewsOne» та телеканалом «Россия 1», який входить до складу Всеросійської державної телевізійної і радіомовної компанії, щодо якої Указом Президента України від 14.05.2018 № 126/2018 застосовано санкції, на 12.07.2019 о 18:00 (за київським часом) було заплановано проведення телемосту з громадянами України та Росії. Проведення телемосту є порушенням чинного законодавства України та інформаційною підтримкою країни-агресора щодо окупації Криму та територій Донбасу. Зазначене підпадає під дію ч. 1 ст. 111 КК України (Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, - карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років) Генеральною прокуратурою України з цього приводу 08.07.2019 дане кримінальне правопорушення зареєстровано в ЄРДР за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 111 КК України (закінчений замах на державну зраду). Проведення досудового розслідування доручено слідчим Головного слідчого управління СБУ. Слідчим ГСУ СБУ процесуальним керівником надано доручення щодо допиту власника телеканалу «NewsOne» Тараса Козака та генерального продюсера телеканалу Василя Голованова, а також проведення необхідних слідчих (розшукових) дій. Опубліковано Ларисою Сарган Понеділок, 8 липня 2019 р.

Як зазначається, проведення досудового розслідування доручено слідчим Головного слідчого управління СБУ.

Генпрокурор Юрій Луценко у свою чергу заявив, що причетні - від власника каналу до ведучого, що оприлюднив анонс - викликані на допит і готується подання до суду про арешт активів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський назвав телеміст дешевим піаром перед виборами. Більше того, до Зеленського вже звернулися з боку Служби безпеки України з проханням провести позачергове засідання РНБО з приводу ситуації з телемостом.