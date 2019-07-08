В ГПУ рассказали подробности дела против NewsOne

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Проведение досудебного расследования поручено следователям Главного следственного управления СБУ

В Генеральной прокуратура Украины рассказали подробности дела против NewsOne из-за намерения провести телемост с Россией. Об этом сообщает пресс-секретарь генпрокурара Лариса Сарган в Facebook.

В ГПУ отметили, что проведение телемоста является нарушением действующего законодательства Украины и информационной поддержкой страны-агрессора относительно оккупации Крыма и территорий Донбасса. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 111 УК Украины (законченное покушение на государственную измену).

"Указанное подпадает под действие ч. 1 ст. 111 УК Украины (Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного состояния или в период вооруженного конфликта, шпионаж, предоставление иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, - наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцяти лет)", - говорится в сообщении

Львовское мусор подождет. Время защитить страну от информационных атак под предлогом «а поговорит с мышебратьями» *** В рамках уголовного производства, которое расследуется ГСУ СБУ по фактам государственной измены, приготовления к препятствованию законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других вооруженных формирований в особый период и финансирования терроризма за ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258-5 УК Украины, установлен новый эпизод покушения на государственную измену в форме оказания иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины. Так, между украинским телеканалом «NewsOne» и телеканалом «Россия 1», который входит в состав Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании, в отношении которой Указом Президента Украины от 14.05.2018 № 126/2018 применены санкции, на 12.07.2019 в 18:00 (по киевскому времени) было запланировано проведение телемоста с гражданами Украины и России. Проведение телемоста является нарушением действующего законодательства Украины и информационной поддержкой страны-агрессора относительно оккупации Крыма и территорий Донбасса. Указанное подпадает под действие ч. 1 ст. 111 УК Украины (Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного состояния или в период вооруженного конфликта, шпионаж, предоставление иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, - наказывается лишением свободы на срок от десяти до п'ятнадцяти лет) Генеральной прокуратурой Украины по этому поводу 0807.2019 данное уголовное правонарушение зарегистрировано в ЕРДР по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 111 УК Украины (законченное покушение на государственную измену). Проведение досудебного расследования поручено следователям Главного следственного управления СБУ. Следователем ГСУ СБУ процессуальным руководителем даны поручения относительно допроса владельца телеканала «NewsOne» Тараса Козака и генерального продюсера телеканала Василия Голованова, а также проведения необходимых следственных (розыскных) действий. Опубликовано Ларисой Сарган Понедельник, 8 июля 2019 г.

Как отмечается, проведение досудебного расследования поручено следователям Главного следственного управления СБУ.

Генпрокурор Юрий Луценко в свою очередь заявил, что причастные - от владельца канала до ведущего, что обнародовал анонс - вызванные на допрос и готовится представление в суд об аресте активов.

Напомним, президент Владимир Зеленский назвал телемост дешевым пиаром перед выборами. Более того, до Зеленского уже обратились со стороны Службы безопасности Украины с просьбой провести внеочередное заседание СНБО по поводу ситуации с телемостом.