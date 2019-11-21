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У ГПУ розповіли деталі перехідного правосуддя для Донбасу

Новини » Політика     21.11.2019 - 16:41
У ГПУ розповіли деталі перехідного правосуддя для Донбасу
Фото: Руслан Рябошапка (gp.gov.ua)

У ГПУ готують пакет законопроектів в рамках перехідного правосуддя

Концепція перехідного правосуддя в рамках реінтеграції Донбасу полягає, зокрема, в захисті прав українських полонених. Про це йдеться в повідомленні Генеральної прокуратури України.

Повідомляється, що на засіданні робочої групи з реінтеграції окупованих територій обговорили напрацьований пакет законодавчих актів з питань правосуддя перехідного періоду. На сьогодні підготовлено дві ініціативи - проект основ державної політики у сфері захисту прав людини (в умовах подолання наслідків конфлікту) та законопроект про захист полонених, який найближчим часом мають передати на розгляд президенту.

"Фактично, це "дорожня карта", що застосовується для виходу з конфлікту, подолання його наслідків, досягнення миру, розслідування тяжких злочинів, вчинених під час збройного конфлікту, та забезпечення захисту прав людини", - зазначив генпрокурор Руслан Рябошапка.

У той же час за словами заступника глави ГПУ Гюндуза Мамедова, правосуддя перехідного періоду в тому числі спрямовано на притягнення винних до відповідальності за вчинення тяжких міжнародних злочинів.

"Це і військові злочини і злочини проти людяності", - додав він.

Нагадаємо, на початку жовтня президент Володимир Зеленський доручив розробити перехідне правосуддя для Донбасу. За його словами, така концепція має включати заходи по відшкодуванню шкоди жертвам війни, притягнення до відповідальності винних у скоєнні тяжких злочинів, реалізацію права на отримання правди про хід конфлікту.

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