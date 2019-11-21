В ГПУ рассказали детали переходного правосудия для Донбасса

Фото: Руслан Рябошапка (gp.gov.ua)

В ГПУ готовят пакет законопроектов в рамках переходного правосудия

Концепция переходного правосудия в рамках реинтеграции Донбасса заключается, в том числе, в защите прав украинских пленных. Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Украины.

Сообщается, что на заседании рабочей группы по реинтеграции оккупированных территорий обсудили наработанный пакет законодательных актов по правосудия переходного периода. На сегодня подготовлены две инициативы - проект основ государственной политики в сфере защиты прав человека (в условиях преодоления последствий конфликта) и законопроект о защите пленных, который в ближайшее время должны передать на рассмотрение президенту.

"Фактически, это "дорожная карта", которая применяется для выхода из вооруженного конфликта, преодоления его последствий, достижения мира, расследования тяжких преступлений, совершенных во время вооруженного конфликта, и обеспечения защиты прав человека", - отметил генпрокурор Руслан Рябошапка.

В то же время по словам замглавы ГПУ Гюндуза Мамедова, правосудие переходного периода в том числе направлено на привлечение виновных к ответственности за совершение тяжких международных преступлений.

"Это и военные преступления, и преступления против человечности", - добавил он.

Напомним, в начале октября президент Владимир Зеленский поручил разработать переходное правосудие для Донбасса. По его словам, такая концепция должна включать меры по возмещению ущерба жертвам войны, привлечение к ответственности виновных в совершении тяжких преступлений, реализацию права на получение правды о ходе конфликта.