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У МЗС Росії назвали мінські угоди шансом для реінтеграції Донбасу

Новини » Політика     21.11.2019 - 16:13
У МЗС Росії назвали мінські угоди шансом для реінтеграції Донбасу
Фото: Марія Захарова (mid.ru)

За словами Захарової, угоди допоможуть Україні повернутися на рівень справжньої державності"

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова назвала мінські домовленості шансом України для реінтеграції Донбасу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За її словами, мінські угоди допоможуть Україні "повернутися на рівень справжньої державності".

"Ми дивимося на мінські домовленості як на шанс України провести реінтеграцію, хоча це дуже непросте слово для Донбасу і викликає там, мені здається, вже алергію, так чи інакше якимось чином все-таки повернутися на шляху або позиції "справжньої державності". Не нескінченних політичних істерик, не дешевої політичної гри, а на платформу, на базу, на рівень справжньої державності", - сказала вона.

Нагадаємо, екс-спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що Російська Федерація впродовж чотирьох років порушує мінські угоди. Зазначимо, що військовий конфлікт на Донеччині триває досі.

Крім того, посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що мінський процес на Донбасі триватиме, навіть якщо не буде політичного врегулювання.

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