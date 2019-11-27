ГПУ перевірить матеріали справи Садового, - Рябошапка

Фото: Андрій Садовий (РБК-Україна)

Матеріали справи Садового перевірять через кілька тижнів

Генеральна прокуратура України перевірить матеріали справи Андрія Садового, міського голови Львова. Про це заявив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на сьогодні справа Садового не розглядається в суді по суті.

"Наскільки я знаю, розглядається питання про обрання запобіжного заходу. Ми звернулися до САП. Я теж хочу перевірити матеріали цього провадження, потім ми зробимо свої висновки .... Я думаю, що через кілька тижнів. Треба подивитися матеріали, а потім ми скажемо", - зазначив Рябошапка.

Він також додав, що Садовий фігурує і в інших справах.

"Є ще інша справа, що я про неї вчора дізнався зі ЗМІ. Про те, що нібито суд зобов'язав ГПУ відкрити кримінальне провадження за фактом однієї з заяв Садового. Поки ми не отримували таких рішень і відповідно нічого коментувати не можемо. Я про це дізнався вчора. Але думаю, що це питання політизоване. Тому ми дізнаємося про це із ЗМІ", - підкреслив Рябошапка.

Нагадаємо, раніше суд зобов'язав ГПУ відкрити ще одну справу проти Садового.

Зазначимо, сьогодні Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід у справі про зловживання владою при виділенні земельних ділянок.