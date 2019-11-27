ГПУ проверит материалы дела Садового, - Рябошапка

Фото: Андрей Садовой (РБК-Украина)

Материалы дела Садового проверят через несколько недель

Генеральная прокуратура Украины проверит материалы дела Андрея Садового, городского головы Львова. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на сегодня дело Садового не рассматривается в суде по существу.

"Насколько я знаю, рассматривается только вопрос об избрании меры пресечения. Мы обратились в САП. Я тоже хочу проверить материалы этого производства, затем мы сделаем свои выводы .... Я думаю, что через несколько недель. Надо посмотреть материалы, а потом мы скажем", - отметил Рябошапка.

Он также добавил, что Садовой фигурирует и в других делах.

"Есть еще другое дело, я о нем вчера узнал из СМИ. О том, что якобы суд обязал ГПУ открыть уголовное производство по факту одного из заявлений Садового. Пока мы не получали таких решений и соответственно ничего комментировать не можем. Я об этом узнал вчера. Но думаю, что этот вопрос более политизирован. Поэтому мы узнаем об этом из СМИ", - подчеркнул Рябошапка.

Напомним, ранее суд обязал ГПУ открыть еще одно дело против Садового.

Отметим, сегодня Высший антикоррупционный суд избирает ему меру пресечения по делу о злоупотреблении властью при выделении земельных участков.