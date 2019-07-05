ГПУ просит повторно объявить Иванющенко в розыск

Решение прокуратуры Одесской области отменено

Генеральная прокуратура направила главе Национальной полиции Украины письмо о возобновлении розыска Юрия Иванющенко. Об этом пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган написала на своей странице в Facebook.

Как сообщила Сарган, заместителем генерального прокурора 3 июля отменены постановления прокурора прокуратуры Одесской области от 18 марта и 18 апреля 2019 о закрытии уголовного производства по подозрению Юрия Иванющенко и его партнеров по одесскому бизнесу Ивана Аврамова, Олега Греся и Бориса Мельничука в совершении уголовных преступлений.

В частности, Иванющенко инкриминируют ч. 5 ст. 191, (присвоение или растрата чужого имущества в особо крупных размерах или организованной группой) ч. 3 ст. 368-2 (незаконное обогащение), ч. 3 ст. 189 (вымогательство), ч. 3 ст. 358 (подделка документов) УК Украины.

"Главе Национальной полиции Украины направлено письмо о возобновлении розыска Иванющенко… Теперь следим за сайтом МВД в рубрике "розыск", - сообщила она.

Кроме того, Генеральная прокуратура просит возобновить розыск партнера Иванющенко по одесскому бизнесу Ивана Аврамова.

Напомним 3 июля Министерство внутренних дел Украины сообщило, что бывший народный депутат и близкий соратник экс-резидента Виктора Януковича Юрий Иванющенко больше не находится в розыске. Правоохранители прекратили его розыск после того, как прокуратура Одесской области сообщила МВД о закрытии уголовного производства против Иванющенко.

Отметим, Верховный суд закрыл все уголовные производства в отношении Юрия Иванющенко в марте 2017 года. В ноябре 2017 года Европейский суд общей юрисдикции принял решение об отмене санкций в отношении бывшего народного депутата Украины Юрия Иванющенко.