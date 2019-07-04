Швейцарія може конфіскувати гроші Іванющенка

Фото: Юрій Іванющенко (УНІАН)

Конфіскація може бути здійснена на користь бюджету Швейцарії

Законодавство Швейцарії дозволяє конфіскувати заморожені кошти родини Юрія Іванющенка, екс-нардепа і близького соратника екс-президента Віктора Януковича, які були виведені з України. Про це повідомляє DW.

Як зазначається в матеріалі, у Швейцарії на рахунках дружини Іванющенка Ірини заблоковані 72 мільйони франків, а також бізнес-центр вартістю близько 20 мільйонів, який наполовину належить Іванющенку.

Кримінальна справа стосується підозри у розкраданні у 2013 році десятків мільйонів доларів, отриманих Україною від продажу квот за Кіотським протоколом. Як підозрюють, підконтрольні дружині Юрія Іванющенка фірми отримали від держави без тендера замовлення на утеплення шкіл та інших об'єктів соціальної інфраструктури за "кіотські" кошти. Правоохоронці підозрюють, що гроші були виведені до Швейцарії, а роботи здебільшого не були проведені.

У квітні цього року Київський апеляційний суд зобов'язав прокуратуру закрити "кіотське" кримінальне провадження "через затягування розслідування". Однак швейцарське законодавство дає можливість не розморожувати активи іноземних екс-можновладців навіть у тому разі, якщо іноземні країни виявляються неспроможними довести процедуру правової допомоги до кінця. У такому разі гроші можуть бути конфісковані на користь швейцарського бюджету. Для цього потрібне політичне рішення Федеральної Ради - однієї з палат швейцарського парламенту, пише видання.

Як зазначається в матеріалі DW, ще наприкінці 2017 року Швейцарія передала Україні банківські документи, які можуть довести незаконне походження грошей на рахунках Юрія Іванющенка і його родини. Федеральний адміністративний суд вважає, що переданих доказів може виявитись цілком достатньо, аби українська сторона домагалася у Швейцарії конфіскації коштів Іванющенка і передачі їх Україні. Утім, вочевидь, такого запиту Київ досі не робив.

Нагадаємо 3 липня Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що колишній народний депутат і близький соратник екс-резидента Віктора Януковича Юрій Іванющенко більше не перебуває у розшуку. Правоохоронці припинили його розшук після того, як прокуратура Одеської області повідомила МВС про закриття кримінального провадження проти Іванющенка.

Відзначимо, Верховний суд закрив всі кримінальні провадження щодо Юрія Іванющенка у березні 2017 року. У листопаді 2017 року Європейський суд загальної юрисдикції прийняв рішення про скасування санкцій стосовно колишнього народного депутата України Юрія Іванющенка.