ГПУ отримала доступ до внутрішньої документації видання "Новое время"

Фото: генпрокурор Юрій Луценко (РБК-Україна)

В редакції НВ може пройти обшук через матеріали про одного з "діамантових прокурорів"

Печерський райсуд Києва надав Генпрокуратурі доступ до внутрішніх документів редакції "Новое время" через матеріали про "діамантового прокурора" Олександра Корнійця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новое время".

Повідомляється, що прокуратурі надали доступ до внутрішніх документів редакції НВ і до всіх матеріалів, які надсилав на пошту видання журналіст Іван Верстюк. Якщо редакція не надасть доступ, правоохоронці можуть провести обшук.

Верстюк є автором ряду резонансних розслідувань, в тому числі про корупцію в оборонних закупівель. У той же час розслідування ГПУ стосується його матеріалу "Діамантова дочка" про дочку колишнього заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця, яка навчається в Британії. У виданні зазначають, що при публікації спиралися на розслідування Британського кримінального агентства.

Зазначимо, Корнієць є фігурантом справи "діамантових прокурорів", був затриманий у липні 2015 року на великому хабарі. Його звільнили, але справа досі розглядається в суді. У матеріалі "Нового времени" зазначено, що колишній прокурор при зарплаті 200 тис. гривень на рік оплатив навчання дочки на суму понад 120 тис. фунтів стерлінгів. ГПУ вважає це розголошенням таємниці досудового слідства.

Нагадаємо, минулої весни журнал "Новий час" опублікував матеріал, в якому стверджувалося, що нардеп Сергій Пашинський причетний до корупційної схеми на Житомирському бронетанковому заводі. У яковсті приклада привели підозрілий контракт на поставку заводом БМП, які закупили в Польщі, куплені раніше у Чехії як металобрухт, за 20-25 тис. євро. Згодом разом з модернізацією вони обійшлися бюджету в 200 тис. доларів за одиницю.

В кінці січня стався скандал після того, як стало відомо про рішення наглядової ради Національної громадської телерадіокомпанії України про звільнення керівника "UA: Сцспільне" Зураба Аласанії. В ОБСЄ заявили, що його звільнення може негативно вплинути на незалежність і життєздатність ЗМІ. Пізніше стало відомо, що розірвання контракту з Аласанією відклали.