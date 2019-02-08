ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Звільнення Аласанії може вплинути на незалежність ЗМІ в Україні, - ОБСЄ

Новини » Політика    08.02.2019 - 15:23
Звільнення Аласанії може вплинути на незалежність ЗМІ в Україні, - ОБСЄ
Фото: Зураб Аласанія (РБК-Україна)

За словами Дезіра, рішення Наглядової ради НОТУ було поспішним

Звільнення Зураба Аласанії з посади керівника Національної громадської телерадіокомпанії України може негативно вплинути на незалежність і життєздатність ЗМІ. Про це заявив представник ОБСЄ з питань ЗМІ Харлем Дезір, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZN.ua.

За його словами, рішення Наглядової ради НОТУ поспішне.

"Це швидке рішення викликає занепокоєння, оскільки він може негативно вплинути на незалежність і життєздатність громадських ЗМІ в Україні, особливо напередодні двох великих виборів в цьому році", - заявив Дезір.

Він також вважає, що очікувати від громадських ЗМІ надійних, якісний та інформативних програм можна тільки, коли вони незалежні і фінансово стійкі.

"Я сподіваюся, що члени Наглядової ради забезпечать незалежність UA:Перший в майбутньому і розвиток справжніх громадських служб, вільних від політичного втручання", - додав Дезір.

Нагадаємо, 4 травня 2017 року Спостережна рада ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" підписала контракт з Аласанією. В новий контракт внесений пункт про необмежений робочий час керівника, також був вилучений пункт про преміювання.

31 січня Зураба Аласанію відсторонили від виконання обов'язків голови правління "Національної громадської телерадіокомпанії України".

Наглядова рада "UA: Суспільне" підтримав дострокове розірвання контракту з Аласанією.

7 лютого був опубліковано протокол засідання, на якому Зураба Аласанію відсторонили від виконання обов'язків.

Вибори президента України 2019: що потрібно знати про виборчу кампанію
Новини України ОБСЄЗураб Аласаніяувольнениесвобода словавыборы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся