Звільнення Аласанії може вплинути на незалежність ЗМІ в Україні, - ОБСЄ

Фото: Зураб Аласанія (РБК-Україна)

За словами Дезіра, рішення Наглядової ради НОТУ було поспішним

Звільнення Зураба Аласанії з посади керівника Національної громадської телерадіокомпанії України може негативно вплинути на незалежність і життєздатність ЗМІ. Про це заявив представник ОБСЄ з питань ЗМІ Харлем Дезір, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZN.ua.

За його словами, рішення Наглядової ради НОТУ поспішне.

"Це швидке рішення викликає занепокоєння, оскільки він може негативно вплинути на незалежність і життєздатність громадських ЗМІ в Україні, особливо напередодні двох великих виборів в цьому році", - заявив Дезір.

Він також вважає, що очікувати від громадських ЗМІ надійних, якісний та інформативних програм можна тільки, коли вони незалежні і фінансово стійкі.

"Я сподіваюся, що члени Наглядової ради забезпечать незалежність UA:Перший в майбутньому і розвиток справжніх громадських служб, вільних від політичного втручання", - додав Дезір.

Нагадаємо, 4 травня 2017 року Спостережна рада ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" підписала контракт з Аласанією. В новий контракт внесений пункт про необмежений робочий час керівника, також був вилучений пункт про преміювання.

31 січня Зураба Аласанію відсторонили від виконання обов'язків голови правління "Національної громадської телерадіокомпанії України".

Наглядова рада "UA: Суспільне" підтримав дострокове розірвання контракту з Аласанією.

7 лютого був опубліковано протокол засідання, на якому Зураба Аласанію відсторонили від виконання обов'язків.