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ГПУ направила в суд справу про розстріл хмельницьких майданівців

Новини » Політика    24.06.2019 - 21:34
ГПУ направила в суд справу про розстріл хмельницьких майданівців
Фото: Віктор Крайтор (twitter.com/ye.ua)

Якщо провину Віктора Крайтора доведуть у суді, то йому загрожує до восьми років позбавлення волі

Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України (ГПУ) було завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом розстрілу майданівців в Хмельницьку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу ГПУ.

Як повідомили в Генеральній прокуратурі, обвинувальний акт стосовно колишнього начальника обласного управління СБУ Віктора Крайтора частинами 2 статті 365 (перевищення службових повноважень), частиною 1 статті 119 (вбивство з необережності) і 128 (необережне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, направлено до Хмельницького міського районного суду для розгляду по суті

Розслідування цієї справи було завершено в лютому 2019 року, тоді і почали ознайомлення сторін виробництва з його матеріалами.

"У зв'язку з зволіканням стороною захисту, за клопотанням прокурора судом встановлено підозрюваного і його захисникам термін ознайомлення з 22.06.2019, по завершенню якого обвинувальний акт невідкладно передано в суд", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Якщо провину Віктора Крайтора доведуть у суді, то йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в грудні 2018 року Подільський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання колишньому главі управління СБУ у Хмельницькій області Віктору Крайтору.

Нагадаємо, Крайтора підозрюють в тому, що в часи Революції гідності він віддав наказ стріляти по активістам місцевого Майдану. Йому інкримінують статті 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження), 119 ( Вбивство з необережності) і 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

19 лютого 2014 року біля будівлі СБУ у Хмельницькій області зібралися активісти. Згодом ситуація загострилася і пролунали постріли. Стрілянина йшла з будинку з кулемета. Ряд людей отримали небезпечні поранення. Пізніше вночі від куль загинула одна людина і ще 10 активістів отримали поранення.

Раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що генпрокуратура завершила експертизу щодо тих осіб, які, за версією слідства, віддавали наказ стріляти по протестуючих на Майдані.

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