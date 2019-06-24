ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ГПУ направила в суд дело о расстреле хмельницких майдановцев

Новости » Политика    24.06.2019 - 21:34
ГПУ направила в суд дело о расстреле хмельницких майдановцев
Фото: Виктор Крайтор (twitter.com/ye.ua)

Если вину Виктора Крайтора докажут в суде, то ему грозит до восьми лет лишения свободы

Главной военной прокуратурой Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) было завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту расстрела майдановцев в Хмельницке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПУ. 

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, обвинительный акт в отношении бывшего начальника областного управления СБУ Виктора Крайтора по частям 2 статьи 365 (превышение служебных полномочий), части 1 статьи 119 (убийство по неосторожности) и 128 (неосторожное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, направлено в Хмельницкого городской районного суда для рассмотрения по существу.

Расследование этого дела было завершено в феврале 2019 года, тогда и начали ознакомление сторон производства с его материалами.

"В связи с промедлением стороной защиты, по ходатайству прокурора судом установлено подозреваемому и его защитникам срок ознакомления с 22.06.2019, по завершению которого обвинительный акт безотлагательно передано в суд", - говорится в сообщении пресс-службы. 

Если вину Виктора Крайтора докажут в суде, то ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в декабре 2018 года Подольский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства бывшему главе управления СБУ в Хмельницкой области Виктору Крайтору. 

Напомним, Крайтора подозревают в том, что во времена Революции достоинства он отдал приказ стрелять по активистам местного Майдана. Ему инкриминируют статьи 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение), 119 ( Убийство по неосторожности) и 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

19 февраля 2014 года возле здания СБУ в Хмельницкой области собрались активисты. Впоследствии ситуация обострилась и раздались выстрелы. Стрельба шла из здания из пулемета. Ряд людей получили опасные ранения. Позже ночью от пуль погиб один человек и еще 10 активистов получили ранения.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что генпрокуратура завершила экспертизу относительно тех лиц, которые, по версии следствия, отдавали приказ стрелять по протестующим на Майдане.

Суд снял арест с имущества Продана Подозреваемые в катастрофе MH17 вряд ли предстанут перед судом, - JIT
Новости Украины МайданСуд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь