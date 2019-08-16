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ГПУ буде клопотати про окреме виробництво для Гримчака та його спільника

Новини » Політика    16.08.2019 - 20:06
ГПУ буде клопотати про окреме виробництво для Гримчака та його спільника
Фото: Юрій Гримчак (УНІАН)

Правоохоронці в ході розслідування нападу на Чорновіл отримали інформацію про вчинення можливого злочину Гримчаком

Генеральна прокуратура України (ГПУ) буде клопотати про окреме провадження заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака та його спільника. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укринформ".

За словами прокурора Дениса Іванова, прокурори клопотали у Деснянському районному суді міста Чернігова про отримання дозволу на проведення слідчих дій щодо Гримчака в рамках розслідування справи про напад на Тетяну Чорновіл, яка була порушена ще в лютому 2014 року.

За словами Іванова, це було зроблено, оскільки правоохоронці в ході розслідування нападу на Чорновіл отримали інформацію про вчинення можливого злочину Гримчаком.

Нагадаємо, раніше адвокат Юрія Гримчака Тетяна Матяш заявила, що суд з обрання запобіжного заходу Гримчаку почнеться не раніше 17 годин.

Вона підкреслювала, що якийсь суд Києва або Чернігова - буде обирати запобіжний захід Гримчаку, стане відомо після вручення подозрения.

Адвокат не виключила, що прокуратура проситиме заставу близько мільйона гривень.

Як писало РБК-Україна раніше, Гримчаку та його помічникові повідомили про підозру.

У середу, 14 серпня, Юрія Гримчака та його помічника правоохоронці затримали за підозрою у вимаганні 1,1 млн доларів. Їх затримали на "гарячому" - під час отримання частини суми в розмірі 480 тис. доларів.

Додамо також, в НАБУ заявляли, що Гримчак міг залучити заступника голови Генеральної прокуратури України для впливу на рішення Верховного суду.

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Новини України Юрій Гримчак
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