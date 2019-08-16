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ГПУ будет ходатайствовать об отдельном производстве для Грымчака и его сообщника

Новости » Политика    16.08.2019 - 20:06
ГПУ будет ходатайствовать об отдельном производстве для Грымчака и его сообщника
Фото: Юрий Грымчак (УНИАН)

Правоохранители в ходе расследования нападения на Чорновил получили информацию о совершении возможного преступления Грымчаком

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) будет ходатайствовать об отдельном производстве для заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака и его сообщника. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По словам прокурора Дениса Иванова, прокуроры ходатайствовали в Деснянском районном суде города Чернигова о получении разрешения на проведение следственных действий в отношении Грымчака в рамках расследования дела о нападении на Татьяну Чорновил, которая была нарушена еще в феврале 2014 года.

По словам Иванова, это было сделано, поскольку правоохранители в ходе расследования нападения на Чорновил получили информацию о совершении возможного преступления Грымчаком.

Напомним, ранее адвокат Юрия Грымчака Татьяна Матяш заявила, что суд по избранию меры пресечения Грымчаку начнется не раньше 17 часов.

Она подчеркивала, что какой суд - Киева или Чернигова - будет выбирать меру пресечения Грымчаку, станет известно после вручения подозрения.

Адвокат не исключила, что прокуратура будет просить залог около миллиона гривен.

Как писало РБК-Украина ранее, Грымчаку и его помощнику сообщили о подозрении.

В среду, 14 августа, Юрия Грымчака и его помощника правоохранители задержали по подозрению в вымогательстве 1,1 млн долларов. Их задержали на "горячем" - во время получения части суммы в размере 480 тыс. долларов.

Добавим также, в НАБУ заявляли, что Грымчак мог привлечь заместителя главы Генеральной прокуратуры Украины для влияния на решения Верховного суда.

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