У ДПСУ розповіли, скільки міжнародних спостерігачів прибули в Україну

Фото: Олег Слободян (dpsu.gov.ua)

Усього за списками ЦВК очікується близько 700 спостерігачів на виборах 2019

Перед виборами 2019 в Україну станом на сьогодні, 14 березня, прибуло вже понад 240 міжнародних спостерігачів. Про це на брифінгу розповів речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, за списками ЦВК очікується близько 700 спостерігачів.

"Особлива увага приділятиметься в’їзду міжнародних спостерігачів та представників ЗМІ. Як показує аналіз, основним напрямком їх в’їзду є аеропорти України. Наразі за списками ЦВК очікується близько 700 спостерігачів. Наразі в Україну вже прибуло понад 240 спостерігачів", - зазначив Слободян.

Речник зазначив, що на територію України вже прибувають представники іноземних ЗМІ.

"Особлива увага приділяється і в’їзду представників іноземних ЗМІ. За списками ЦВК очікується прибуття понад 800 представників ЗМІ. Станом на ранок уже перебуває майже 60 представників іноземних ЗМІ. Прикордонники не пропустили одного журналіста - громадянина РФ - через те, що свого часу він порушив порядок в’їзду до Криму", - сказав він.

Нагадаємо, перед виборами 2019 на наступному тижні почнеться активна фаза, в рамках якої посилиться охорона кордону. Слободян зазначив, що протягом місяця прикордонники будуть вживати заходів щодо посиленої охорони кордону, щоб не допустити провокацій і людей, які можуть брати участь у дестабілізуючих заходах.

Як писало РБК-Україна раніше, Центральна виборча комісія (ЦВК) на виборах 2019, станом на 13 березня 2019 року, зареєструвала 683 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій та іноземних держав.