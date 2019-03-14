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У ДПСУ розповіли, скільки міжнародних спостерігачів прибули в Україну

Новини » Вибори 2019    14.03.2019 - 12:33
У ДПСУ розповіли, скільки міжнародних спостерігачів прибули в Україну
Фото: Олег Слободян (dpsu.gov.ua)

Усього за списками ЦВК очікується близько 700 спостерігачів на виборах 2019

Перед виборами 2019 в Україну станом на сьогодні, 14 березня, прибуло вже понад 240 міжнародних спостерігачів.  Про це на брифінгу розповів речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, за списками ЦВК очікується близько 700 спостерігачів.

"Особлива увага приділятиметься в’їзду міжнародних спостерігачів та представників ЗМІ. Як показує аналіз, основним напрямком їх в’їзду є аеропорти України. Наразі за списками ЦВК очікується близько 700 спостерігачів. Наразі в Україну вже прибуло понад 240 спостерігачів", - зазначив Слободян.

Речник зазначив, що на територію України вже прибувають представники іноземних ЗМІ.

"Особлива увага приділяється і в’їзду представників іноземних ЗМІ. За списками ЦВК очікується прибуття понад 800 представників ЗМІ. Станом на ранок уже перебуває майже 60 представників іноземних ЗМІ. Прикордонники не пропустили одного журналіста - громадянина РФ - через те, що свого часу він порушив порядок в’їзду до Криму", - сказав він.

Нагадаємо, перед виборами 2019 на наступному тижні почнеться активна фаза, в рамках якої посилиться охорона кордону. Слободян зазначив, що протягом місяця прикордонники будуть вживати заходів щодо посиленої охорони кордону, щоб не допустити провокацій і людей, які можуть брати участь у дестабілізуючих заходах.

Як писало РБК-Україна раніше, Центральна виборча комісія (ЦВК) на виборах 2019, станом на 13 березня 2019 року, зареєструвала 683 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій та іноземних держав.

Держприкордонслужба посилює охорону кордонів перед виборами ЦВК зареєструвала 683 офіційних міжнародних спостерігачів
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко Государственная пограничная службанаблюдателиОлег Слободян
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