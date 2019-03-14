Держприкордонслужба посилює охорону кордонів перед виборами

Фото: Олег Слободян (УНІАН)

На вибори 2019 посилять охорону кордону

Перед виборами 2019 наступного тижня розпочнеться активна фаза, в рамках якої посилиться охорона кордону. Про це на брифінгу розповів помічник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, протягом місяця прикордонники будуть вживати заходи щодо посиленої охорони кордону, щоб не допустити провокацій і людей, які можуть брати участь у дестабілізуючих заходах.

"Активна фаза охорони кордону розпочнеться вже наступного тижня. Будуть посилені охоронні наряди, активізовано використання технічних засобів. Вже уточнено розрахунки чергових сил і засобів. На напрямках - кордон з РФ і адміністративна межа з окупованим Кримом - вже використовуються резерви в достатній кількості", - додав Слободян.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що спостерігачі на виборах 2019 від "Національних дружин" не будуть силовим способом втручатися у виборчий процес.

Крім того, генпрокурор Юрій Луценко пригрозив "швидким покаранням" порушникам на виборах.