ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Держприкордонслужба посилює охорону кордонів перед виборами

Новини » Вибори 2019    14.03.2019 - 12:27
Держприкордонслужба посилює охорону кордонів перед виборами
Фото: Олег Слободян (УНІАН)

На вибори 2019 посилять охорону кордону

Перед виборами 2019 наступного тижня розпочнеться активна фаза, в рамках якої посилиться охорона кордону. Про це на брифінгу розповів помічник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, протягом місяця прикордонники будуть вживати заходи щодо посиленої охорони кордону, щоб не допустити провокацій і людей, які можуть брати участь у дестабілізуючих заходах.

"Активна фаза охорони кордону розпочнеться вже наступного тижня. Будуть посилені охоронні наряди, активізовано використання технічних засобів. Вже уточнено розрахунки чергових сил і засобів. На напрямках - кордон з РФ і адміністративна межа з окупованим Кримом - вже використовуються резерви в достатній кількості", - додав Слободян.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що спостерігачі на виборах 2019 від "Національних дружин" не будуть силовим способом втручатися у виборчий процес.

Крім того, генпрокурор Юрій Луценко пригрозив "швидким покаранням" порушникам на виборах.

 

Прикордонники затримали бойовика "ЛНР" на адмінмежі з Кримом
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко Государственная пограничная службавыборыОлег Слободян
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся