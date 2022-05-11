ДПСУ спростувала фейк пропагандистів РФ щодо введення польських військ в Україну

Пропагандисти Кремля поширили інформацію про те, що Польща нібито ввела свої війська до України. У ДПСУ спростували черговий фейк.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.
"Росія продовжує максимально спекулювати темою захоплення території України Польщею. Цього разу російські пропагандисти вигадали історію про введення в Україну польсько-литовського контингенту", - розповідають у прикордонній службі.
Доказом цієї інформації "про вторгнення польських військ" став лист, написаний нібито від представників ЗСУ вищому керівництву прикордонної служби.
"У листі пропагандисти припустилися низки як граматичних помилок, так і тих, що стосуються українського кордону. Не виключено, що текст змісту листа українською мовою перекладали за допомогою онлайн-перекладача”, - додали в ДПСУ.
Прикордонники наголошують, що такого листа вони не отримували. До того ж, в Україні таке листування здійснюється лише через електронний документообіг.
Раніше ми повідомляли, що від родичів загиблих українських військових приховують інформацію про їхню долю. Такий фейк розповсюджують російські пропагандисти, додаючи що, нібито, за бажання впізнати проти родичів відкривають кримінальні провадження.
Також ми писали, що проросійські Telegram-канали публікують фейк про різке погіршення епідеміологічної ситуації у Збройних Силах України.
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