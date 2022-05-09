У РНБО спростували черговий фейк окупантів про погіршення епідеміологічної ситуації у ЗСУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.

Повідомляється, що Росія прагне посіяти паніку серед українських захисників та поширює фейк про те, що "в українській армії почалася епідемія туберкульозу".

Зокрема, пропагандисти зазначають, що "українські медики не можуть визначити точну причину епідемії, однак схиляються до двох варіантів масового спалаху":

"призов недообстежених резервістів та бійців тероборони";

"активний призов до лав ЗСУ ув’язнених".

Також посилаючись на невідоме "джерело в Генштабі ЗСУ", пропагандисти кажуть, що "рівень санітарних втрат від туберкульозу становить понад 10% особового складу, а багато військових хворіють у дуже важкій формі та потребують евакуації".



"Попереджаємо, вказана інформація не відповідає дійсності та створена лише з однією метою - для деморалізації та поширення панічних настроїв серед військових", - йдеться у повідомленні.