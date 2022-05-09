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"Карають статтею за розголошення". РосЗМІ вигадали новий фейк про долю родичів загиблих бійців в Україні

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Україна, Понеділок 09 травня 2022 17:02
"Карають статтею за розголошення". РосЗМІ вигадали новий фейк про долю родичів загиблих бійців в Україні Фото: росЗМІ вигадали новий фейк про долю родичів загиблих бійців ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Від родичів загиблих українських військових приховують інформацію про їх долю. Такий фейк розповсюджують російські пропагандисти, додаючи що нібито за бажання дізнатись, проти родичів відкривають кримінальні провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

"ЗМІ РФ поширили тезу, про те, що "керівництво ЗСУ хоче закрити інформацію про вбитих українських військових … а спроба з’ясувати їх долю може розцінюватися як привід для кримінального переслідування… навіть листування з товаришами або командиром може стати приводом для кримінальної справи", - йдеться в повідомленні.

На думку пропагандистів, причиною такої "заборони" є "велика кількість полонених, вбитих та поранених військових, що може призвести до протестів їх родичів".

Як повідомлялось, родичі зниклих російських солдатів направили в Україну понад 20 тис. звернень через телеграм-боти й здійснили понад 12 тис. дзвінків на телефон "гарячої лінії" МВС України.

Також з початку повномасштабного вторгнення втрати Росії в Україні становлять близько 25 650 військових особового складу. При цьому були знищені 158 ворожих гелікоптерів.

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