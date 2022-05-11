ГПСУ опровергла фейк пропагандистов РФ о вводе польских войск в Украину

Пропагандисты Кремля распространили информацию о том, что Польша якобы ввела свои войска в Украину. В ГПСУ опровергли очередной фейк.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
"Россия продолжает максимально спекулировать темой захвата территории Украины Польшей. На этот раз российские пропагандисты придумали историю о вводе в Украину польско-литовского контингента", - рассказывают в пограничной службе.
Доказательством этой информации "о вторжении польских войск" стало письмо, написанное якобы от представителей ВСУ высшему руководству пограничной службы.
"В письме пропагандисты допустили ряд как грамматических ошибок, так и тех, которые касаются украинской границы. Не исключено, что текст содержания письма на украинский язык переводили с помощью онлайн-переводчика", - добавили в ГПСУ.
Пограничники подчеркивают, что такого письма они не получали. К тому же, в Украине подобная переписка осуществляется только через электронный документооборот.
Ранее мы сообщали, что от родственников погибших украинских военных скрывают информацию об их судьбе. Такой фейк распространяют российские пропагандисты, добавляя что, якобы, при желании узнать против родственников открывают уголовные производства.
Также мы писали, что пророссийские Telegram-каналы публикуют фейк о резком ухудшении эпидемиологической ситуации в Вооруженных силах Украины.
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