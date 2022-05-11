ДПСУ спростувала фейк пропагандистів РФ щодо введення польських військ в Україну

Пропагандисти Кремля поширили інформацію про те, що Польща нібито ввела свої війська до України. У ДПСУ спростували черговий фейк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Росія продовжує максимально спекулювати темою захоплення території України Польщею. Цього разу російські пропагандисти вигадали історію про введення в Україну польсько-литовського контингенту", - розповідають у прикордонній службі.

Доказом цієї інформації "про вторгнення польських військ" став лист, написаний нібито від представників ЗСУ вищому керівництву прикордонної служби.

"У листі пропагандисти припустилися низки як граматичних помилок, так і тих, що стосуються українського кордону. Не виключено, що текст змісту листа українською мовою перекладали за допомогою онлайн-перекладача”, - додали в ДПСУ.

Прикордонники наголошують, що такого листа вони не отримували. До того ж, в Україні таке листування здійснюється лише через електронний документообіг.