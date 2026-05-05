ua en ru
Вт, 05 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

GPS без смартфона и 24 дня работы: чем удивляет Redmi Watch 6

19:17 05.05.2026 Вт
2 мин
Новинка получила AMOLED-дисплей и NFC
aimg Ольга Завада
GPS без смартфона и 24 дня работы: чем удивляет Redmi Watch 6 Redmi Watch 6 получил AMOLED-экран на 2000 нит (коллаж: РБК-Украина)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Компания Xiaomi официально начала международные продажи своих новых смарт-часов Redmi Watch 6. Модель, которая изначально дебютировала в Китае, теперь доступна в странах Европы.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Mi.Com.

Больше интересного: Apple Watch получат новый модульный циферблат: что изменится в WatchOS 27

Redmi Watch 6 пришел на смену пятой серии, получив значительный апгрейд дисплея и материалов корпуса:

Экран: 2,07-дюймовая AMOLED-панель с пиковой яркостью 2000 нит, что обеспечивает четкое изображение даже под прямыми солнечными лучами.

Автономность: аккумулятор емкостью 550 мАч обеспечивает до 24 дней работы в обычном режиме (до 12 дней при интенсивном использовании).

Материалы: корпус выполнен из алюминиевого сплава, а управление осуществляется с помощью обновленной стальной коронки и вспомогательной кнопки.

GPS без смартфона и 24 дня работы: чем удивляет Redmi Watch 6

Интерфейс циферблатов Redmi Watch 6 (фото: Xiaomi)

Часы поддерживают более 150 спортивных режимов и оснащены системой позиционирования L1 GNSS (GPS, Galileo, BeiDou и QZSS). По словам разработчиков, это позволяет точно отслеживать маршруты без использования смартфона.

Функциональность и софт

Устройство работает на базе операционной системы Xiaomi HyperOS, что обеспечивает быструю синхронизацию со смартфонами на Android и iOS. Кроме стандартного мониторинга пульса и кислорода в крови (SpO2), часы предлагают усовершенствованный анализ сна и стресса.

Влагозащита стандарта 5 ATM позволяет использовать гаджет во время плавания в бассейнах или открытых водоемах.

GPS без смартфона и 24 дня работы: чем удивляет Redmi Watch 6Смарт-часы Redmi Watch 6 (фото: Xiaomi)

NFC и оплата

Версия Redmi Watch 6 NFC поддерживает бесконтактную оплату через платежные системы Mastercard и Visa. Сейчас эта модификация официально стартовала в Польше.

Стоит отметить, что стандартная версия смарт-часов без NFC также доступна на рынке по несколько более низкой цене.

В Украине ритейлеры уже открыли предварительные заказы на глобальную версию гаджета. Ожидаемая стоимость базовой модели составляет около 4 999 грн.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Xiaomi
Новости
Ультиматум Зеленского и угрозы Кремля: будет ли перемирие и когда
Ультиматум Зеленского и угрозы Кремля: будет ли перемирие и когда
Аналитика
Военная страховка для бизнеса: сколько стоит защита и как сделать ее более доступной
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Военная страховка для бизнеса: сколько стоит защита и как сделать ее более доступной