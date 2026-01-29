Готовятся все - от ГСЧС до ВСУ: Кулеба предупредил о возможном ударе РФ в морозы

Он отметил, что сейчас погода существенно влияет на работу энергетической системы страны, особенно во время вражеских обстрелов.

Кулеба также отметил, что морозы до -20°C усложняют ситуацию, однако поддержка партнеров и эффективная работа ПВО обеспечивает работу энергосистемы.

"Это вызов, еще один вызов для нас, для украинского народа. Я уверен, что мы пройдем и его. Будет сложно, но, тем не менее, эта зима показывает, что мы не одни", - сказал он.